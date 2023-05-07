https://ria.ru/20230507/turtsiya-1870300644.html

Чавушоглу прокомментировал заявления оппозиции о санкциях против России

Чавушоглу прокомментировал заявления оппозиции о санкциях против России - РИА Новости, 07.05.2023

Чавушоглу прокомментировал заявления оппозиции о санкциях против России

Заявления турецкой оппозиции о необходимости подключиться к санкциям против России рискованны для экономики и энергетики страны, заявил в интервью глава МИД... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T12:24

2023-05-07T12:24

2023-05-07T15:31

в мире

россия

турция

мевлют чавушоглу

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. Заявления турецкой оппозиции о необходимости подключиться к санкциям против России рискованны для экономики и энергетики страны, заявил в интервью глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее в предвыборных заявлениях ряд представителей оппозиции заявлял о необходимости подключения Анкары к санкциям против России. Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против России сыграют прежде всего против самой Анкары. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866465289.html

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, турция, мевлют чавушоглу, санкции в отношении россии, реакция на санкции