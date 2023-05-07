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Чавушоглу прокомментировал заявления оппозиции о санкциях против России - РИА Новости, 07.05.2023
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12:24 07.05.2023 (обновлено: 15:31 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1870300644.html
Чавушоглу прокомментировал заявления оппозиции о санкциях против России
Чавушоглу прокомментировал заявления оппозиции о санкциях против России - РИА Новости, 07.05.2023
Чавушоглу прокомментировал заявления оппозиции о санкциях против России
Заявления турецкой оппозиции о необходимости подключиться к санкциям против России рискованны для экономики и энергетики страны, заявил в интервью глава МИД... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T12:24
2023-05-07T15:31
в мире
россия
турция
мевлют чавушоглу
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. Заявления турецкой оппозиции о необходимости подключиться к санкциям против России рискованны для экономики и энергетики страны, заявил в интервью глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее в предвыборных заявлениях ряд представителей оппозиции заявлял о необходимости подключения Анкары к санкциям против России. Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против России сыграют прежде всего против самой Анкары. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866465289.html
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html
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в мире, россия, турция, мевлют чавушоглу, санкции в отношении россии, реакция на санкции
В мире, Россия, Турция, Мевлют Чавушоглу, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Чавушоглу прокомментировал заявления оппозиции о санкциях против России

Глава МИД Турции Чавушоглу счел заявления оппозиции о санкциях против России рискованными

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. Заявления турецкой оппозиции о необходимости подключиться к санкциям против России рискованны для экономики и энергетики страны, заявил в интервью глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«

"Эти заявления очень рискованны для отечественной экономики и энергетики. Нужно понимать это", — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу Habertürk.

Люди с флагами Турции в Чанаккале - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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Ранее в предвыборных заявлениях ряд представителей оппозиции заявлял о необходимости подключения Анкары к санкциям против России.
Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против России сыграют прежде всего против самой Анкары.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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