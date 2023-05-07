https://ria.ru/20230507/turtsiya-1870300644.html
Чавушоглу прокомментировал заявления оппозиции о санкциях против России
Чавушоглу прокомментировал заявления оппозиции о санкциях против России - РИА Новости, 07.05.2023
Чавушоглу прокомментировал заявления оппозиции о санкциях против России
Заявления турецкой оппозиции о необходимости подключиться к санкциям против России рискованны для экономики и энергетики страны, заявил в интервью глава МИД... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T12:24
2023-05-07T12:24
2023-05-07T15:31
в мире
россия
турция
мевлют чавушоглу
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. Заявления турецкой оппозиции о необходимости подключиться к санкциям против России рискованны для экономики и энергетики страны, заявил в интервью глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее в предвыборных заявлениях ряд представителей оппозиции заявлял о необходимости подключения Анкары к санкциям против России. Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против России сыграют прежде всего против самой Анкары. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866465289.html
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, мевлют чавушоглу, санкции в отношении россии, реакция на санкции
В мире, Россия, Турция, Мевлют Чавушоглу, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Чавушоглу прокомментировал заявления оппозиции о санкциях против России
Глава МИД Турции Чавушоглу счел заявления оппозиции о санкциях против России рискованными
АНКАРА, 7 мая – РИА Новости.
Заявления турецкой оппозиции о необходимости подключиться к санкциям против России рискованны для экономики и энергетики страны, заявил в интервью
глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«
"Эти заявления очень рискованны для отечественной экономики и энергетики. Нужно понимать это", — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу Habertürk.
Турция уже сделала свой выбор
Ранее в предвыборных заявлениях ряд представителей оппозиции заявлял о необходимости подключения Анкары к санкциям против России.
Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против России сыграют прежде всего против самой Анкары.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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