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США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 07.05.2023 (обновлено: 12:41 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1870297035.html
США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, заявил Чавушоглу
США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 07.05.2023
США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, заявил Чавушоглу
США предлагали Турции отправить ее С-400 на Украину, но Анкара отказалась, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью Habertürk. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T11:57
2023-05-07T12:41
в мире
сша
турция
украина
с-400 «триумф»
мевлют чавушоглу
специальная военная операция на украине
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АНКАРА, 7 мая — РИА Новости. США предлагали Турции отправить ее С-400 на Украину, но Анкара отказалась, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью Habertürk.По словам министра, Анкара не раз получала от американской администрации различные предложения по С-400, и если бы была покладистой, не имела бы нынешних проблем с Вашингтоном."Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали нельзя. Такие предложения были", — добавил Чавушоглу.В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864133092.html
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в мире, сша, турция, украина, с-400 «триумф», мевлют чавушоглу
В мире, США, Турция, Украина, С-400 «Триумф», Мевлют Чавушоглу, Специальная военная операция на Украине
США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, заявил Чавушоглу

Чавушоглу: США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась

© AP PhotoГрузовик с частями системы ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой
Грузовик с частями системы ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo
Грузовик с частями системы ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой. Архивное фото
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АНКАРА, 7 мая — РИА Новости. США предлагали Турции отправить ее С-400 на Украину, но Анкара отказалась, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью Habertürk.
«

"По С-400 было несколько предложений от США. Нам сказали: предоставьте нам контроль. Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость?" — рассказал он.

По словам министра, Анкара не раз получала от американской администрации различные предложения по С-400, и если бы была покладистой, не имела бы нынешних проблем с Вашингтоном.
"Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали нельзя. Такие предложения были", — добавил Чавушоглу.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").
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