https://ria.ru/20230507/turtsiya-1870297035.html

США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, заявил Чавушоглу

США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 07.05.2023

США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, заявил Чавушоглу

США предлагали Турции отправить ее С-400 на Украину, но Анкара отказалась, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью Habertürk. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T11:57

2023-05-07T11:57

2023-05-07T12:41

в мире

сша

турция

украина

с-400 «триумф»

мевлют чавушоглу

специальная военная операция на украине

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АНКАРА, 7 мая — РИА Новости. США предлагали Турции отправить ее С-400 на Украину, но Анкара отказалась, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью Habertürk.По словам министра, Анкара не раз получала от американской администрации различные предложения по С-400, и если бы была покладистой, не имела бы нынешних проблем с Вашингтоном."Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали нельзя. Такие предложения были", — добавил Чавушоглу.В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864133092.html

сша

турция

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, турция, украина, с-400 «триумф», мевлют чавушоглу