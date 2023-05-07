США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, заявил Чавушоглу
Чавушоглу: США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась
© AP PhotoГрузовик с частями системы ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой
© AP Photo
Грузовик с частями системы ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой. Архивное фото
АНКАРА, 7 мая — РИА Новости. США предлагали Турции отправить ее С-400 на Украину, но Анкара отказалась, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью Habertürk.
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"По С-400 было несколько предложений от США. Нам сказали: предоставьте нам контроль. Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость?" — рассказал он.
По словам министра, Анкара не раз получала от американской администрации различные предложения по С-400, и если бы была покладистой, не имела бы нынешних проблем с Вашингтоном.
"Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали нельзя. Такие предложения были", — добавил Чавушоглу.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").