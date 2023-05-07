https://ria.ru/20230507/trevoga-1870383454.html

В Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу

В Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2023

В Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T21:19

2023-05-07T21:19

2023-05-07T21:20

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Черниговской области прозвучал в 20.55 (совпадает с мск), через минуту тревогу объявили в Сумской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230507/pvo-1870368311.html

сумская область

украина

черниговская область

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в мире, сумская область, украина, черниговская область, вооруженные силы рф