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МЧС Южной Осетии закрыло движение по Транскаму
МЧС Южной Осетии закрыло движение по Транскаму - РИА Новости, 07.05.2023
МЧС Южной Осетии закрыло движение по Транскаму
Движение по Транскавказской автомагистрали, связывающей Южную Осетию с Россией, закрыто в обоих направлениях из-за плохой погоды и камнепада, сообщает МЧС Южной РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T20:09
2023-05-07T20:09
2023-05-07T20:09
авто
южная осетия
россия
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ЦХИНВАЛ, 7 мая - РИА Новости. Движение по Транскавказской автомагистрали, связывающей Южную Осетию с Россией, закрыто в обоих направлениях из-за плохой погоды и камнепада, сообщает МЧС Южной Осетии. Запрет введён в обоих направлениях. По предварительной информации, движение по Транскаму возобновится 8 мая в 8:30 часов (совпадает с мск). Транскам проходит в высокогорье и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с внешним миром. Протяженность трассы составляет 164 километра. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью.
https://ria.ru/20230410/tskhinval-1864170335.html
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авто, южная осетия, россия
Авто, Южная Осетия, Россия
МЧС Южной Осетии закрыло движение по Транскаму
МЧС Южной Осетии: движение по Транскаму закрыто в обоих направлениях из-за плохой погоды