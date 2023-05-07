https://ria.ru/20230507/transkam-1870369957.html

МЧС Южной Осетии закрыло движение по Транскаму

МЧС Южной Осетии закрыло движение по Транскаму - РИА Новости, 07.05.2023

МЧС Южной Осетии закрыло движение по Транскаму

Движение по Транскавказской автомагистрали, связывающей Южную Осетию с Россией, закрыто в обоих направлениях из-за плохой погоды и камнепада, сообщает МЧС Южной РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T20:09

2023-05-07T20:09

2023-05-07T20:09

авто

южная осетия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49733/13/497331389_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_b782553b4e8f73c950fd891f2db9b5ae.jpg

ЦХИНВАЛ, 7 мая - РИА Новости. Движение по Транскавказской автомагистрали, связывающей Южную Осетию с Россией, закрыто в обоих направлениях из-за плохой погоды и камнепада, сообщает МЧС Южной Осетии. Запрет введён в обоих направлениях. По предварительной информации, движение по Транскаму возобновится 8 мая в 8:30 часов (совпадает с мск). Транскам проходит в высокогорье и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с внешним миром. Протяженность трассы составляет 164 километра. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью.

https://ria.ru/20230410/tskhinval-1864170335.html

южная осетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, южная осетия, россия