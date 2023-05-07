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В Техасе автомобиль наехал на пешеходов, семеро погибли - РИА Новости, 07.05.2023
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20:55 07.05.2023 (обновлено: 20:56 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/tekhas-1870378517.html
В Техасе автомобиль наехал на пешеходов, семеро погибли
В Техасе автомобиль наехал на пешеходов, семеро погибли - РИА Новости, 07.05.2023
В Техасе автомобиль наехал на пешеходов, семеро погибли
Семь человек погибли, до шести человек пострадали в городе Браунсвилле в американском штате Техас после того, как автомобиль совершил наезд на пешеходов,... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T20:55
2023-05-07T20:56
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Семь человек погибли, до шести человек пострадали в городе Браунсвилле в американском штате Техас после того, как автомобиль совершил наезд на пешеходов, подозреваемый задержан, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию. Как отмечается, водитель находится в больнице под круглосуточным наблюдением. Проводятся тесты на употребление алкоголя и наркотиков.
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в мире, авто, техас, сша
В мире, Авто, Техас, США
В Техасе автомобиль наехал на пешеходов, семеро погибли

Автомобиль наехал на пешеходов в Техасе, семь человек погибли, шесть пострадали

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Семь человек погибли, до шести человек пострадали в городе Браунсвилле в американском штате Техас после того, как автомобиль совершил наезд на пешеходов, подозреваемый задержан, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.
«
"Семь человек погибли в техасском Браунсвилле после того, как автомобиль наехал на пешеходов... Согласно полиции, до шести человек с серьезными и легкими травмами получают помощь. Власти сообщили, что полиция поместила под стражу мужчину-подозреваемого", - сообщает телеканал.
Как отмечается, водитель находится в больнице под круглосуточным наблюдением. Проводятся тесты на употребление алкоголя и наркотиков.
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