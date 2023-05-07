https://ria.ru/20230507/tekhas-1870378517.html

В Техасе автомобиль наехал на пешеходов, семеро погибли

В Техасе автомобиль наехал на пешеходов, семеро погибли - РИА Новости, 07.05.2023

В Техасе автомобиль наехал на пешеходов, семеро погибли

Семь человек погибли, до шести человек пострадали в городе Браунсвилле в американском штате Техас после того, как автомобиль совершил наезд на пешеходов,... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T20:55

2023-05-07T20:55

2023-05-07T20:56

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Семь человек погибли, до шести человек пострадали в городе Браунсвилле в американском штате Техас после того, как автомобиль совершил наезд на пешеходов, подозреваемый задержан, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию. Как отмечается, водитель находится в больнице под круглосуточным наблюдением. Проводятся тесты на употребление алкоголя и наркотиков.

https://ria.ru/20230507/strelba-1870262746.html

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в мире, авто, техас, сша