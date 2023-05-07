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Швейцария собирается перепродать Германии 25 танков Leopard 2 - РИА Новости, 07.05.2023
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13:49 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/tanki-1870310410.html
Швейцария собирается перепродать Германии 25 танков Leopard 2
Швейцария собирается перепродать Германии 25 танков Leopard 2 - РИА Новости, 07.05.2023
Швейцария собирается перепродать Германии 25 танков Leopard 2
Федеральный совет (правительство) Швейцарии в ближайшее время выработает позицию относительно перепродажи 25 списанных танков Leopard немецкому производителю,... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T13:49
2023-05-07T13:49
в мире
швейцария
германия
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ЦЮРИХ, 7 мая – РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии в ближайшее время выработает позицию относительно перепродажи 25 списанных танков Leopard немецкому производителю, заявил в интервью швейцарской газете SonntagsZeitung глава МИД страны Иньяцио Кассис. В марте комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 (Pz 87 Leo), что создает условия для их перепродажи немецкому производителю. Свою позицию по вопросу потенциальной перепродажи танков также должны высказать комиссия малой палаты – Совета кантонов, а затем – обе палаты парламента. "Парламент, несомненно, примет здесь важное решение. Федеральный совет пока не занял какую-либо позицию. Он рассмотрит этот вопрос в ближайшее время", - заявил Кассис. Министр также сообщил, что правительство внимательно следит за обсуждением в парламенте предложения о перепродаже Германии 96 танков Leopard 2, но не проводило дискуссий по этой инициативе. Ранее пресс-секретарь Федерального департамента обороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт сообщал РИА Новости, что Берн получил заявку от Берлина на покупку танков Leopard 2, но перепродажа боевых танков потребует их предварительного официального снятия с вооружения по решению парламента, а такое решение не было принято. До этого пресс-служба минобороны Швейцарии заявляла, что у Берна есть 96 танков Leopard 2, но ни одно государство не обращалось с просьбой об их приобретении.
https://ria.ru/20230505/tanki-1869914152.html
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в мире, швейцария, германия
В мире, Швейцария, Германия
Швейцария собирается перепродать Германии 25 танков Leopard 2

Глава МИД Швейцарии: правительство выработает позицию по перепродаже ФРГ 25 танков Leopard

© Фото : Canadian Armed ForcesТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Фото : Canadian Armed Forces
Танк Leopard 2. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 7 мая – РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии в ближайшее время выработает позицию относительно перепродажи 25 списанных танков Leopard немецкому производителю, заявил в интервью швейцарской газете SonntagsZeitung глава МИД страны Иньяцио Кассис.
В марте комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 (Pz 87 Leo), что создает условия для их перепродажи немецкому производителю. Свою позицию по вопросу потенциальной перепродажи танков также должны высказать комиссия малой палаты – Совета кантонов, а затем – обе палаты парламента.
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"Парламент, несомненно, примет здесь важное решение. Федеральный совет пока не занял какую-либо позицию. Он рассмотрит этот вопрос в ближайшее время", - заявил Кассис.
Министр также сообщил, что правительство внимательно следит за обсуждением в парламенте предложения о перепродаже Германии 96 танков Leopard 2, но не проводило дискуссий по этой инициативе.
Ранее пресс-секретарь Федерального департамента обороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт сообщал РИА Новости, что Берн получил заявку от Берлина на покупку танков Leopard 2, но перепродажа боевых танков потребует их предварительного официального снятия с вооружения по решению парламента, а такое решение не было принято.
До этого пресс-служба минобороны Швейцарии заявляла, что у Берна есть 96 танков Leopard 2, но ни одно государство не обращалось с просьбой об их приобретении.
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