https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870392133.html
Спецоперация, 7 мая: "Вагнер" выполнил свою задачу в Артемовске
Спецоперация, 7 мая: "Вагнер" выполнил свою задачу в Артемовске - РИА Новости, 07.05.2023
Спецоперация, 7 мая: "Вагнер" выполнил свою задачу в Артемовске
Операция "Бахмутская мясорубка", которую в Артемовске проводила группа "Вагнер", выполнила свою задачу, заявил в воскресенье основатель группы "Вагнер" Евгений... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T22:36
2023-05-07T22:36
2023-05-07T22:40
специальная военная операция на украине
россия
сергей суровикин
владимир рогов
магатэ
запорожская аэс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евгений пригожин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Операция "Бахмутская мясорубка", которую в Артемовске проводила группа "Вагнер", выполнила свою задачу, заявил в воскресенье основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Он также сообщил о получении боевого распоряжения, в котором бойцам "Вагнера" обещают дать боеприпасы и вооружения для продолжения дальнейших действий, а замкомандующего российской объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции Сергей Суровикин будет принимать все решения в рамках боевых действий во взаимодействии с Минобороны РФ. Ход операцииВ Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских боевиков и пять автомобилей. В ведомстве добавили, что штурмовые отряды за сутки овладели двумя кварталами Артемовска, ВДВ сковывали противника на флангах. "Южная" группировка ВС РФ, уточнили в МО России, на донецком направлении за сутки уничтожила более 340 украинских боевиков и наемников, а также 13 единиц техники, включая две контрбатарейные РЛС из США. В МО РФ подчеркнули, что на купянском направлении Киев за сутки потерял свыше 85 украинских боевиков и 4 единицы техники. В районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации "Правый сектор"*. На краснолиманском направлении, пояснили в Минобороны, Киев потерял до 75 украинских боевиков и 7 единиц техники. В МО России сказали, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 32 украинских беспилотника, из них 22 - над акваторией Чёрного моря, а также ракеты "Гром-2", "Точка-У" и 5 снарядов HIMARS. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация уничтожили узел связи 81-й аэромобильной бригады противника и поразили командно-наблюдательные пункты Центра сил специальных операций украинских войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. По данным МО РФ, группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 55 украинских боевиков, 6 единиц техники, включая одну контрбатарейную РЛС производства США AN/TPQ-36, а также группу диверсантов на Запорожье. Начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев сообщил РИА Новости, что российские артиллеристы уничтожили склад вооружения украинской бригады. По его словам, артиллерийским соединением группировки в ходе контрбатарейной борьбы было нанесено поражение военной технике украинских националистов в районе Антоновки, Зеленовки, Тягинки и Наднепрянского. Начальник пресс-центра группировки войск "Восток" сказал РИА Новости, что, российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил в зоне СВО американский ЗРК "Avenger", который Пентагон отправил недавно Киеву для защиты от БПЛА. Обстановка в Запорожской областиГлава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинские войска атаковали накануне Крым баллистическими ракетами "Гром-2" из временно подконтрольного им города Запорожье. Он добавил, что вероятность начала в Запорожской области контрнаступления украинских войск в ближайшие дни сохраняется. Экстренные службы Запорожской области заявили, что украинские войска вечером в субботу обстреляли Пологовский район Запорожской области, два жителя села Богатое погибли. Власти Запорожской области в пятницу начали вывоз жителей области из населенных пунктов в 30-километровой зоне линии боевого соприкосновения в целях безопасности. Люди вывозятся на юг области. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий написал в своём телеграм-канале, что военнослужащим в Запорожской области переданы автомобили высокой проходимости, квадрокоптеры и тепловизионные прицелы. Ситуация в районе Запорожской АЭС становится более непредсказуемой и "потенциально опасной", передается заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на сайте агентства. Согласно заявлению, эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, получили информацию о начале объявленной эвакуации жителей из близлежащего города Энергодар, где проживает большинство сотрудников станции, и следят за ситуацией на предмет "возможного влияния на ядерную безопасность". Пресечение попытки диверсии и атаки БПЛАГубернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы РФ ночью отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь, один упал в лесу, два сбиты над морем, объекты в городе не пострадали. ФСБ совместно с МВД пресекли попытку диверсии, планировавшейся украинской разведкой, на аэродроме в Ивановской области с применением дронов, сообщило ЦОС ФСБ РФ. Международная обстановкаГазета Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников сообщила, что на Западе считают, что возможное контрнаступление Киева может "подготовить почву" для переговоров с Москвой к концу года, а к помощи Китая в привлечении РФ к диалогу относятся уже не так скептически. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью Habertürk, что США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась. По его словам, Анкара неоднократно получала от США различные предложения по С-400 и "если бы была покладистой, не имела тех проблем с Вашингтоном, которые имеет сейчас". Кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-у президенту США Джону Кеннеди, отметил в интервью YouTube-каналу All-In Podcast, что у США нет возможности восполнить запасы артиллерийского вооружения, уничтоженного в ходе конфликта на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация
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россия, сергей суровикин, владимир рогов, магатэ, запорожская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Суровикин, Владимир Рогов, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евгений Пригожин
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Операция "Бахмутская мясорубка", которую в Артемовске проводила группа "Вагнер", выполнила свою задачу, заявил в воскресенье основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.
Он также сообщил о получении боевого распоряжения, в котором бойцам "Вагнера" обещают дать боеприпасы и вооружения для продолжения дальнейших действий, а замкомандующего российской объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции Сергей Суровикин
будет принимать все решения в рамках боевых действий во взаимодействии с Минобороны РФ.
В Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских боевиков и пять автомобилей.
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В ведомстве добавили, что штурмовые отряды за сутки овладели двумя кварталами Артемовска, ВДВ сковывали противника на флангах. "Южная" группировка ВС РФ, уточнили в МО России, на донецком направлении за сутки уничтожила более 340 украинских боевиков и наемников, а также 13 единиц техники, включая две контрбатарейные РЛС из США.
В МО РФ подчеркнули, что на купянском направлении Киев за сутки потерял свыше 85 украинских боевиков и 4 единицы техники. В районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации "Правый сектор"*.
На краснолиманском направлении, пояснили в Минобороны, Киев потерял до 75 украинских боевиков и 7 единиц техники.
В МО России сказали, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 32 украинских беспилотника, из них 22 - над акваторией Чёрного моря, а также ракеты "Гром-2", "Точка-У" и 5 снарядов HIMARS.
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Российские ракетные войска, артиллерия и авиация уничтожили узел связи 81-й аэромобильной бригады противника и поразили командно-наблюдательные пункты Центра сил специальных операций украинских войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ.
По данным МО РФ, группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 55 украинских боевиков, 6 единиц техники, включая одну контрбатарейную РЛС производства США AN/TPQ-36, а также группу диверсантов на Запорожье.
Начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев сообщил РИА Новости, что российские артиллеристы уничтожили склад вооружения украинской бригады. По его словам, артиллерийским соединением группировки в ходе контрбатарейной борьбы было нанесено поражение военной технике украинских националистов в районе Антоновки, Зеленовки, Тягинки и Наднепрянского.
Начальник пресс-центра группировки войск "Восток" сказал РИА Новости, что, российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил в зоне СВО американский ЗРК "Avenger", который Пентагон отправил недавно Киеву для защиты от БПЛА.
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Обстановка в Запорожской области
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
сообщил РИА Новости, что украинские войска атаковали накануне Крым баллистическими ракетами "Гром-2" из временно подконтрольного им города Запорожье
. Он добавил, что вероятность начала в Запорожской области
контрнаступления украинских войск в ближайшие дни сохраняется.
Экстренные службы Запорожской области заявили, что украинские войска вечером в субботу обстреляли Пологовский район Запорожской области, два жителя села Богатое погибли. Власти Запорожской области в пятницу начали вывоз жителей области из населенных пунктов в 30-километровой зоне линии боевого соприкосновения в целях безопасности. Люди вывозятся на юг области.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
написал в своём телеграм-канале, что военнослужащим в Запорожской области переданы автомобили высокой проходимости, квадрокоптеры и тепловизионные прицелы.
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Ситуация в районе Запорожской АЭС
становится более непредсказуемой и "потенциально опасной", передается заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ
) Рафаэля Гросси
на сайте агентства. Согласно заявлению, эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, получили информацию о начале объявленной эвакуации жителей из близлежащего города Энергодар
, где проживает большинство сотрудников станции, и следят за ситуацией на предмет "возможного влияния на ядерную безопасность".
Пресечение попытки диверсии и атаки БПЛА
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
написал в своем телеграм-канале, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы РФ
ночью отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь, один упал в лесу, два сбиты над морем, объекты в городе не пострадали.
ФСБ
совместно с МВД пресекли попытку диверсии, планировавшейся украинской разведкой, на аэродроме в Ивановской области
с применением дронов, сообщило ЦОС ФСБ РФ.
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Газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников сообщила, что на Западе считают, что возможное контрнаступление Киева
может "подготовить почву" для переговоров с Москвой
к концу года, а к помощи Китая
в привлечении РФ к диалогу относятся уже не так скептически.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
заявил в интервью Habertürk, что США
предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину
, но Анкара
отказалась. По его словам, Анкара неоднократно получала от США различные предложения по С-400 и "если бы была покладистой, не имела тех проблем с Вашингтоном
, которые имеет сейчас".
Кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди
-младший, который приходится племянником 35-у президенту США Джону Кеннеди
, отметил в интервью YouTube-каналу All-In Podcast, что у США нет возможности восполнить запасы артиллерийского вооружения, уничтоженного в ходе конфликта на Украине.
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