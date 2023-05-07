https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870392133.html

Спецоперация, 7 мая: "Вагнер" выполнил свою задачу в Артемовске

Спецоперация, 7 мая: "Вагнер" выполнил свою задачу в Артемовске - РИА Новости, 07.05.2023

Спецоперация, 7 мая: "Вагнер" выполнил свою задачу в Артемовске

Операция "Бахмутская мясорубка", которую в Артемовске проводила группа "Вагнер", выполнила свою задачу, заявил в воскресенье основатель группы "Вагнер" Евгений... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T22:36

2023-05-07T22:36

2023-05-07T22:40

специальная военная операция на украине

россия

сергей суровикин

владимир рогов

магатэ

запорожская аэс

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евгений пригожин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Операция "Бахмутская мясорубка", которую в Артемовске проводила группа "Вагнер", выполнила свою задачу, заявил в воскресенье основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Он также сообщил о получении боевого распоряжения, в котором бойцам "Вагнера" обещают дать боеприпасы и вооружения для продолжения дальнейших действий, а замкомандующего российской объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции Сергей Суровикин будет принимать все решения в рамках боевых действий во взаимодействии с Минобороны РФ. Ход операцииВ Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских боевиков и пять автомобилей. В ведомстве добавили, что штурмовые отряды за сутки овладели двумя кварталами Артемовска, ВДВ сковывали противника на флангах. "Южная" группировка ВС РФ, уточнили в МО России, на донецком направлении за сутки уничтожила более 340 украинских боевиков и наемников, а также 13 единиц техники, включая две контрбатарейные РЛС из США. В МО РФ подчеркнули, что на купянском направлении Киев за сутки потерял свыше 85 украинских боевиков и 4 единицы техники. В районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации "Правый сектор"*. На краснолиманском направлении, пояснили в Минобороны, Киев потерял до 75 украинских боевиков и 7 единиц техники. В МО России сказали, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 32 украинских беспилотника, из них 22 - над акваторией Чёрного моря, а также ракеты "Гром-2", "Точка-У" и 5 снарядов HIMARS. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация уничтожили узел связи 81-й аэромобильной бригады противника и поразили командно-наблюдательные пункты Центра сил специальных операций украинских войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. По данным МО РФ, группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 55 украинских боевиков, 6 единиц техники, включая одну контрбатарейную РЛС производства США AN/TPQ-36, а также группу диверсантов на Запорожье. Начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев сообщил РИА Новости, что российские артиллеристы уничтожили склад вооружения украинской бригады. По его словам, артиллерийским соединением группировки в ходе контрбатарейной борьбы было нанесено поражение военной технике украинских националистов в районе Антоновки, Зеленовки, Тягинки и Наднепрянского. Начальник пресс-центра группировки войск "Восток" сказал РИА Новости, что, российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил в зоне СВО американский ЗРК "Avenger", который Пентагон отправил недавно Киеву для защиты от БПЛА. Обстановка в Запорожской областиГлава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинские войска атаковали накануне Крым баллистическими ракетами "Гром-2" из временно подконтрольного им города Запорожье. Он добавил, что вероятность начала в Запорожской области контрнаступления украинских войск в ближайшие дни сохраняется. Экстренные службы Запорожской области заявили, что украинские войска вечером в субботу обстреляли Пологовский район Запорожской области, два жителя села Богатое погибли. Власти Запорожской области в пятницу начали вывоз жителей области из населенных пунктов в 30-километровой зоне линии боевого соприкосновения в целях безопасности. Люди вывозятся на юг области. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий написал в своём телеграм-канале, что военнослужащим в Запорожской области переданы автомобили высокой проходимости, квадрокоптеры и тепловизионные прицелы. Ситуация в районе Запорожской АЭС становится более непредсказуемой и "потенциально опасной", передается заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на сайте агентства. Согласно заявлению, эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, получили информацию о начале объявленной эвакуации жителей из близлежащего города Энергодар, где проживает большинство сотрудников станции, и следят за ситуацией на предмет "возможного влияния на ядерную безопасность". Пресечение попытки диверсии и атаки БПЛАГубернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы РФ ночью отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь, один упал в лесу, два сбиты над морем, объекты в городе не пострадали. ФСБ совместно с МВД пресекли попытку диверсии, планировавшейся украинской разведкой, на аэродроме в Ивановской области с применением дронов, сообщило ЦОС ФСБ РФ. Международная обстановкаГазета Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников сообщила, что на Западе считают, что возможное контрнаступление Киева может "подготовить почву" для переговоров с Москвой к концу года, а к помощи Китая в привлечении РФ к диалогу относятся уже не так скептически. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью Habertürk, что США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась. По его словам, Анкара неоднократно получала от США различные предложения по С-400 и "если бы была покладистой, не имела тех проблем с Вашингтоном, которые имеет сейчас". Кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-у президенту США Джону Кеннеди, отметил в интервью YouTube-каналу All-In Podcast, что у США нет возможности восполнить запасы артиллерийского вооружения, уничтоженного в ходе конфликта на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230507/zakhvat-1870383926.html

https://ria.ru/20230507/pvo-1870368311.html

https://ria.ru/20230507/kontrnastuplenie-1870339631.html

https://ria.ru/20230507/zelenskiy-1870331004.html

https://ria.ru/20230507/ukraina-1870300211.html

https://ria.ru/20230507/aktivy-1870212306.html

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россия, сергей суровикин, владимир рогов, магатэ, запорожская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин