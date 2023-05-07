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Бойцам в Запорожской области передали автомобили и квадрокоптеры - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:38 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870386797.html
Бойцам в Запорожской области передали автомобили и квадрокоптеры
Бойцам в Запорожской области передали автомобили и квадрокоптеры - РИА Новости, 07.05.2023
Бойцам в Запорожской области передали автомобили и квадрокоптеры
Военнослужащим в Запорожской области переданы автомобили высокой проходимости, квадрокоптеры и тепловизионные прицелы, сообщил в своем Telegram-канале врио... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T21:38
2023-05-07T21:38
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
надежные люди
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащим в Запорожской области переданы автомобили высокой проходимости, квадрокоптеры и тепловизионные прицелы, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Балицкий. "Сегодня по моему поручению передали 25 автомобилей высокой проходимости, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы для бойцов 58-й армии, которые стоят на защите рубежей Запорожской области", - написал он в своем телеграм-канале. Кроме того, сообщил он, два автомобиля переданы сотрудникам военной комендатуры и полиции Запорожской области, которые на сегодняшний день выполняют задачи по поддержанию правопорядка в регионе. "Со своей стороны будем стараться обеспечивать подразделения всем необходимым для помощи в выполнении поставленных задач", - заверил врио губернатора.
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запорожская область, евгений балицкий, надежные люди, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Надежные люди, Россия
Бойцам в Запорожской области передали автомобили и квадрокоптеры

Врио губернатора Балицкий: бойцам в Запорожской области передали 25 авто и квадрокоптеры

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащим в Запорожской области переданы автомобили высокой проходимости, квадрокоптеры и тепловизионные прицелы, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Балицкий.
"Сегодня по моему поручению передали 25 автомобилей высокой проходимости, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы для бойцов 58-й армии, которые стоят на защите рубежей Запорожской области", - написал он в своем телеграм-канале.
Кроме того, сообщил он, два автомобиля переданы сотрудникам военной комендатуры и полиции Запорожской области, которые на сегодняшний день выполняют задачи по поддержанию правопорядка в регионе.
"Со своей стороны будем стараться обеспечивать подразделения всем необходимым для помощи в выполнении поставленных задач", - заверил врио губернатора.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийНадежные людиРоссия
 
 
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