https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870386797.html

Бойцам в Запорожской области передали автомобили и квадрокоптеры

Бойцам в Запорожской области передали автомобили и квадрокоптеры - РИА Новости, 07.05.2023

Бойцам в Запорожской области передали автомобили и квадрокоптеры

Военнослужащим в Запорожской области переданы автомобили высокой проходимости, квадрокоптеры и тепловизионные прицелы, сообщил в своем Telegram-канале врио... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T21:38

2023-05-07T21:38

2023-05-07T21:38

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

надежные люди

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащим в Запорожской области переданы автомобили высокой проходимости, квадрокоптеры и тепловизионные прицелы, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Балицкий. "Сегодня по моему поручению передали 25 автомобилей высокой проходимости, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы для бойцов 58-й армии, которые стоят на защите рубежей Запорожской области", - написал он в своем телеграм-канале. Кроме того, сообщил он, два автомобиля переданы сотрудникам военной комендатуры и полиции Запорожской области, которые на сегодняшний день выполняют задачи по поддержанию правопорядка в регионе. "Со своей стороны будем стараться обеспечивать подразделения всем необходимым для помощи в выполнении поставленных задач", - заверил врио губернатора.

https://ria.ru/20230507/zakhvat-1870383926.html

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запорожская область, евгений балицкий, надежные люди, россия