На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 160 человек
Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов "Правого сектора" в Харьковской области
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Першотравневое, Новомлынск и Двуречная Харьковской области. В районах населенных пунктов Кисловка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30. В районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации "Правый сектор"*", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов, Терны, Ямполовка, Ямполь и Григоровка Донецкой народной республики, Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики.
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"За сутки уничтожено до 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, одна самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - уточнили в министерстве.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России