https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1869591017.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.05.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.05.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T16:13

2023-05-07T16:13

2023-05-07T16:13

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 7 мая 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Штурмовые отряды вели наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города Артёмовск. Над акваторией Черного моря средства ПВО обнаружили 22 ударных беспилотника. Все БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Параллельно ликвидированы 98 артиллерийских расчетов, 119 районов скопления живой силы и техники, склад боеприпасов, узел связи, пункт управления, два командно-наблюдательных пункта. Средства ПВО сбили десять беспилотников, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, оперативно-тактическую ракету "Гром-2", тактическую ракету "Точка-У".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 418 самолетов, 230 вертолетов, 4027 беспилотников, 421 зенитный ракетный комплекс, 1096 реактивных систем залпового огня, 9014 танков и других бронемашин, 4754 орудия полевой артиллерии и 10037 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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