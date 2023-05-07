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В Курганской области увеличили группы спасателей для борьбы с пожарами
В Курганской области увеличили группы спасателей для борьбы с пожарами - РИА Новости, 07.05.2023
В Курганской области увеличили группы спасателей для борьбы с пожарами
Увеличена группировка сил спасателей для борьбы с пожарами в Курганской области, она составит более 1 тысячи человек и около 250 единиц техники, сообщает... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T21:30
2023-05-07T21:30
2023-05-07T21:30
происшествия
россия
курганская область
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Увеличена группировка сил спасателей для борьбы с пожарами в Курганской области, она составит более 1 тысячи человек и около 250 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России. "В Курганской области увеличена группировка сил и средств для борьбы с пожарами... Общая группировка сил и средств составит более 1000 человек и около 250 единиц техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что в регион прибыл самолет Ил-76 МЧС России. Кроме того, планируется прибытие аэромобильных группировок из числа пожарно-спасательных подразделений Перми, Удмуртии, Башкирии, военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России и Ногинского учебно-спасательного центра МЧС РФ. Также прибудет два борта Ил-76 Минобороны.
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происшествия, россия, курганская область, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Курганская область, Пермь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Курганской области увеличили группы спасателей для борьбы с пожарами
В Курганской области увеличили группировку сил спасателей и техники для борьбы с пожарами