https://ria.ru/20230507/spasateli-1870385252.html

В Курганской области увеличили группы спасателей для борьбы с пожарами

В Курганской области увеличили группы спасателей для борьбы с пожарами - РИА Новости, 07.05.2023

В Курганской области увеличили группы спасателей для борьбы с пожарами

Увеличена группировка сил спасателей для борьбы с пожарами в Курганской области, она составит более 1 тысячи человек и около 250 единиц техники, сообщает... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T21:30

2023-05-07T21:30

2023-05-07T21:30

происшествия

россия

курганская область

пермь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Увеличена группировка сил спасателей для борьбы с пожарами в Курганской области, она составит более 1 тысячи человек и около 250 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России. "В Курганской области увеличена группировка сил и средств для борьбы с пожарами... Общая группировка сил и средств составит более 1000 человек и около 250 единиц техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что в регион прибыл самолет Ил-76 МЧС России. Кроме того, планируется прибытие аэромобильных группировок из числа пожарно-спасательных подразделений Перми, Удмуртии, Башкирии, военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России и Ногинского учебно-спасательного центра МЧС РФ. Также прибудет два борта Ил-76 Минобороны.

https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

россия

курганская область

пермь

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происшествия, россия, курганская область, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии