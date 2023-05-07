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Глава правительства Словакии заявил о желании уйти в отставку - РИА Новости, 07.05.2023
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12:16 07.05.2023 (обновлено: 12:47 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/slovakii-1870299522.html
Глава правительства Словакии заявил о желании уйти в отставку
Глава правительства Словакии заявил о желании уйти в отставку - РИА Новости, 07.05.2023
Глава правительства Словакии заявил о желании уйти в отставку
Глава правительства Словакии Эдуард Хегер заявил, что подаст президенту прошение об отставке. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T12:16
2023-05-07T12:47
словакия
в мире
зузана чапутова
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БРАТИСЛАВА, 7 мая - РИА Новости. Глава правительства Словакии Эдуард Хегер заявил, что подаст президенту прошение об отставке.Глава правительства сообщил, что представил президенту Зузане Чапутовой несколько предложений по решению кризиса в правительстве, но она не поддержала ни одно из них, поэтому он принял решение сложить свои полномочия.Ранее о желании уйти в отставку заявил министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан. Он принял это решение на фоне сообщений о том, что якобы аффилированная с его семьей фирма получила невозвратные государственные субсидии на сумму более 1,4 миллиона евро. Прошение об отставке главе государства также направил глава МИД Словакии Растислав Качер, он не уточнял причины своего решения.В конце 2022 года парламент Словакии выразил вотум недоверия правительству Хегера, но кабмин под его руководством продолжал исполнять свои обязанности, так как это не противоречило конституции страны.
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словакия, в мире, зузана чапутова
Словакия, В мире, Зузана Чапутова
Глава правительства Словакии заявил о желании уйти в отставку

Глава правительства Словакии Хегер заявил, что подаст президенту прошение об отставке

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЭдуард Хегер
Эдуард Хегер - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Эдуард Хегер. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 7 мая - РИА Новости. Глава правительства Словакии Эдуард Хегер заявил, что подаст президенту прошение об отставке.
«
"Я принял решение попросить президента об отставке", - сказал Хегер в ходе заявления для прессы в воскресенье.
Глава правительства сообщил, что представил президенту Зузане Чапутовой несколько предложений по решению кризиса в правительстве, но она не поддержала ни одно из них, поэтому он принял решение сложить свои полномочия.
Ранее о желании уйти в отставку заявил министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан. Он принял это решение на фоне сообщений о том, что якобы аффилированная с его семьей фирма получила невозвратные государственные субсидии на сумму более 1,4 миллиона евро. Прошение об отставке главе государства также направил глава МИД Словакии Растислав Качер, он не уточнял причины своего решения.
В конце 2022 года парламент Словакии выразил вотум недоверия правительству Хегера, но кабмин под его руководством продолжал исполнять свои обязанности, так как это не противоречило конституции страны.
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