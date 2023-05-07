Рейтинг@Mail.ru
Сестра подозреваемого в подрыве машины Прилепина рассказала о брате - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/sestra-1870255326.html
Сестра подозреваемого в подрыве машины Прилепина рассказала о брате
Сестра подозреваемого в подрыве машины Прилепина рассказала о брате - РИА Новости, 07.05.2023
Сестра подозреваемого в подрыве машины Прилепина рассказала о брате
Сестра Александра Пермякова, подозреваемого в причастности к подрыву машины Захара Прилепина, Ирина рассказала RT о своем брате. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T02:03
2023-05-07T02:03
донецкая народная республика
дружковка
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
происшествия
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870223554_0:278:1180:942_1920x0_80_0_0_3ee8b04e6ecea151e5cd2ada7029abd4.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сестра Александра Пермякова, подозреваемого в причастности к подрыву машины Захара Прилепина, Ирина рассказала RT о своем брате.По словам собеседницы канала, в последнее время она редко общалась с братом, в детстве они вместе учились в школе-интернате в Дружковке (Краматорский район ДНР. — Прим. Ред.). Своей 72-летней матери, с которой живет сестра Пермякова, он звонил "раз в полгода", их отец умер.Отмечается, что в подростковом возрасте подозреваемого судили за хулиганство и разбой.Сестра Пермякова рассказала, что в 2015 году он решил вступить в ополчение ДНР. Она отметила, что изначально брат "поддерживал Донбасс".В этом году он получил российский паспорт и говорил, что работает на стройке в Москве и никогда не упоминал про Нижний Новгород, добавила сестра подозреваемого.В субботу утром машину, в которой находился писатель, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, сам Прилепин получил ранения. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что писателя успешно прооперировали и ввели в медикаментозный сон.Позднее полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в покушении Александра Пермякова, который признался в работе на украинские спецслужбы. Он рассказал, что разместил две противотанковые мины на дороге по пути следования автомобиля Прилепина и дистанционно привел их в действие.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870247315.html
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870246039.html
донецкая народная республика
дружковка
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870223554_0:285:1180:1170_1920x0_80_0_0_e64b469d5d34f8612eb7b5ada769ca40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, дружковка, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, нижегородская область
Донецкая Народная Республика, Дружковка, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Происшествия, Нижегородская область
Сестра подозреваемого в подрыве машины Прилепина рассказала о брате

Сестра подозреваемого в подрыве машины Прилепина Александра Пермякова рассказала о брате

© СК РФДопрос Александра Пермякова. Кадр видео
Допрос Александра Пермякова. Кадр видео
© СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сестра Александра Пермякова, подозреваемого в причастности к подрыву машины Захара Прилепина, Ирина рассказала RT о своем брате.
«

"Вспыльчивый, но не злой. Доверчивым его не назвать", — так она описала характер Пермякова.

По словам собеседницы канала, в последнее время она редко общалась с братом, в детстве они вместе учились в школе-интернате в Дружковке (Краматорский район ДНР. — Прим. Ред.). Своей 72-летней матери, с которой живет сестра Пермякова, он звонил "раз в полгода", их отец умер.
Отмечается, что в подростковом возрасте подозреваемого судили за хулиганство и разбой.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Жительница Ярки рассказала, как ее отец вытащил Прилепина из машины
Вчера, 23:06
Сестра Пермякова рассказала, что в 2015 году он решил вступить в ополчение ДНР. Она отметила, что изначально брат "поддерживал Донбасс".
В этом году он получил российский паспорт и говорил, что работает на стройке в Москве и никогда не упоминал про Нижний Новгород, добавила сестра подозреваемого.
В субботу утром машину, в которой находился писатель, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, сам Прилепин получил ранения. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что писателя успешно прооперировали и ввели в медикаментозный сон.
Позднее полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в покушении Александра Пермякова, который признался в работе на украинские спецслужбы. Он рассказал, что разместил две противотанковые мины на дороге по пути следования автомобиля Прилепина и дистанционно привел их в действие.
На месте подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин. Кадр видео
Взрыв машины Прилепина было слышно за пять километров, рассказал сосед
Вчера, 22:50
 
Донецкая Народная РеспубликаДружковкаЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаПроисшествияНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала