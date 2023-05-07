https://ria.ru/20230507/sestra-1870255326.html

Сестра подозреваемого в подрыве машины Прилепина рассказала о брате

Сестра подозреваемого в подрыве машины Прилепина рассказала о брате - РИА Новости, 07.05.2023

Сестра подозреваемого в подрыве машины Прилепина рассказала о брате

Сестра Александра Пермякова, подозреваемого в причастности к подрыву машины Захара Прилепина, Ирина рассказала RT о своем брате. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T02:03

2023-05-07T02:03

2023-05-07T02:03

донецкая народная республика

дружковка

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

происшествия

нижегородская область

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сестра Александра Пермякова, подозреваемого в причастности к подрыву машины Захара Прилепина, Ирина рассказала RT о своем брате.По словам собеседницы канала, в последнее время она редко общалась с братом, в детстве они вместе учились в школе-интернате в Дружковке (Краматорский район ДНР. — Прим. Ред.). Своей 72-летней матери, с которой живет сестра Пермякова, он звонил "раз в полгода", их отец умер.Отмечается, что в подростковом возрасте подозреваемого судили за хулиганство и разбой.Сестра Пермякова рассказала, что в 2015 году он решил вступить в ополчение ДНР. Она отметила, что изначально брат "поддерживал Донбасс".В этом году он получил российский паспорт и говорил, что работает на стройке в Москве и никогда не упоминал про Нижний Новгород, добавила сестра подозреваемого.В субботу утром машину, в которой находился писатель, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, сам Прилепин получил ранения. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что писателя успешно прооперировали и ввели в медикаментозный сон.Позднее полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в покушении Александра Пермякова, который признался в работе на украинские спецслужбы. Он рассказал, что разместил две противотанковые мины на дороге по пути следования автомобиля Прилепина и дистанционно привел их в действие.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870247315.html

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870246039.html

донецкая народная республика

дружковка

нижегородская область

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Максим Горбачев

донецкая народная республика, дружковка, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, нижегородская область