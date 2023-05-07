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Руденя принял участие в акции "Сад Памяти" в Твери - РИА Новости, 07.05.2023
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Тверская область
 
15:11 07.05.2023 (обновлено: 15:12 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/sady-1870322949.html
Руденя принял участие в акции "Сад Памяти" в Твери
Руденя принял участие в акции "Сад Памяти" в Твери - РИА Новости, 07.05.2023
Руденя принял участие в акции "Сад Памяти" в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в преддверии Дня Победы вместе с юнармейцами принял участие в международной эколого-патриотической акции "Сад памяти",... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:11
2023-05-07T15:12
тверская область
тверь
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в преддверии Дня Победы вместе с юнармейцами принял участие в международной эколого-патриотической акции "Сад памяти", сообщает пресс-служба регионального правительства.Ежегодно акция проводится в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.В Твери центральным местом проведения акции стало Смоленское воинское захоронение. Здесь находится братская могила, в которой похоронены более 200 советских воинов и комсомольцев-подпольщиков, погибших во время оккупации. Губернатор возложил цветы к монументу. Затем на территории были высажены 14 яблонь.В этом году мероприятие организовано в стране в четвёртый раз. Акция реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".Всего в этом году в рамках акции "Сад памяти" на территории Тверской области планируется высадить около 2,6 миллиона саженцев и сеянцев деревьев на землях лесного фонда, в парках и скверах.
https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html
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тверь, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Тверская область
Руденя принял участие в акции "Сад Памяти" в Твери

Губернатор Руденя накануне Дня Победы принял участие в акции "Сад Памяти" в Твери

© Фото предоставила пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в акции "Сад Памяти" в Твери
 Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в акции Сад Памяти в Твери
© Фото предоставила пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в акции "Сад Памяти" в Твери
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в преддверии Дня Победы вместе с юнармейцами принял участие в международной эколого-патриотической акции "Сад памяти", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ежегодно акция проводится в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В Твери центральным местом проведения акции стало Смоленское воинское захоронение. Здесь находится братская могила, в которой похоронены более 200 советских воинов и комсомольцев-подпольщиков, погибших во время оккупации. Губернатор возложил цветы к монументу. Затем на территории были высажены 14 яблонь.
«
"Уверен, что эти деревья станут для сегодняшних и будущих поколений наших жителей символом вечной памяти о героях, благодаря подвигу которых мы живём, трудимся, и по праву гордимся своей страной", - сказал Руденя.
В этом году мероприятие организовано в стране в четвёртый раз. Акция реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".
Всего в этом году в рамках акции "Сад памяти" на территории Тверской области планируется высадить около 2,6 миллиона саженцев и сеянцев деревьев на землях лесного фонда, в парках и скверах.
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