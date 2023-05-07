https://ria.ru/20230507/sady-1870322949.html

Руденя принял участие в акции "Сад Памяти" в Твери

Руденя принял участие в акции "Сад Памяти" в Твери - РИА Новости, 07.05.2023

Руденя принял участие в акции "Сад Памяти" в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в преддверии Дня Победы вместе с юнармейцами принял участие в международной эколого-патриотической акции "Сад памяти",... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T15:11

2023-05-07T15:11

2023-05-07T15:12

тверская область

тверь

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в преддверии Дня Победы вместе с юнармейцами принял участие в международной эколого-патриотической акции "Сад памяти", сообщает пресс-служба регионального правительства.Ежегодно акция проводится в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.В Твери центральным местом проведения акции стало Смоленское воинское захоронение. Здесь находится братская могила, в которой похоронены более 200 советских воинов и комсомольцев-подпольщиков, погибших во время оккупации. Губернатор возложил цветы к монументу. Затем на территории были высажены 14 яблонь.В этом году мероприятие организовано в стране в четвёртый раз. Акция реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".Всего в этом году в рамках акции "Сад памяти" на территории Тверской области планируется высадить около 2,6 миллиона саженцев и сеянцев деревьев на землях лесного фонда, в парках и скверах.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

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Ольга Фомченкова

тверь, игорь руденя, тверская область