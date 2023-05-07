Руденя принял участие в акции "Сад Памяти" в Твери
Губернатор Руденя накануне Дня Победы принял участие в акции "Сад Памяти" в Твери
© Фото предоставила пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в акции "Сад Памяти" в Твери
© Фото предоставила пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в акции "Сад Памяти" в Твери
ТВЕРЬ, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в преддверии Дня Победы вместе с юнармейцами принял участие в международной эколого-патриотической акции "Сад памяти", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ежегодно акция проводится в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В Твери центральным местом проведения акции стало Смоленское воинское захоронение. Здесь находится братская могила, в которой похоронены более 200 советских воинов и комсомольцев-подпольщиков, погибших во время оккупации. Губернатор возложил цветы к монументу. Затем на территории были высажены 14 яблонь.
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"Уверен, что эти деревья станут для сегодняшних и будущих поколений наших жителей символом вечной памяти о героях, благодаря подвигу которых мы живём, трудимся, и по праву гордимся своей страной", - сказал Руденя.
В этом году мероприятие организовано в стране в четвёртый раз. Акция реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".
Всего в этом году в рамках акции "Сад памяти" на территории Тверской области планируется высадить около 2,6 миллиона саженцев и сеянцев деревьев на землях лесного фонда, в парках и скверах.