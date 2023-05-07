"НАТО не поможет". Польшу предупредили, почему опасно злить Россию
DWN: провокации Польши против России могут привести к мировой войне и миллионам погибших
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПредставители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Польша всячески провоцирует Россию на военное столкновение, которое приведет к катастрофическим последствиям, написал обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Баразон.
По мнению журналиста, изъятие здания школы при российском посольстве направлено лишь на то, чтобы вызвать у Москвы раздражение.
"Мечта о сильном дяде НАТО, который уничтожит злых русских, быстро развеется. Новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни, и это не принесет триумф польским разжигателям войны", — предупредил он.
По словам автора, союзники Польши, не понимают, какую опасную игру затеяла Варшава. Баразон призвал европейских и американских политиков пробудиться и остановить разжигание войны.
Кроме того, австрийский журналист пришел к выводу, что западные лидеры заблуждаются, когда считают, что контролируют ход событий в конфликте на Украине. История показывает, что столкновение может обостриться в любой момент, отметил Баразон. В пример он привел Карибский кризис, когда мир оказался на пороге ядерной войны из-за противостояния США и СССР. Кроме того, журналист напомнил об инциденте с падением на территории Польши украинского снаряда, который сперва приняли за российский. Тогда ситуация тоже могла перерасти в мировую войну, заключил Баразон.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после изъятия польскими властями здания школы при посольстве в Варшаве Россия имеет право пойти на разрыв дипломатических отношений с Польшей, но от этого пострадают в первую очередь россияне, живущие и работающие там.