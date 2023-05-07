https://ria.ru/20230507/provokatsii-1870263213.html

"НАТО не поможет". Польшу предупредили, почему опасно злить Россию

"НАТО не поможет". Польшу предупредили, почему опасно злить Россию - РИА Новости, 07.05.2023

"НАТО не поможет". Польшу предупредили, почему опасно злить Россию

Польша всячески провоцирует Россию на военное столкновение, которое приведет к катастрофическим последствиям, написал обозреватель Deutsche Wirtschafts... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T06:00

2023-05-07T06:00

2023-05-07T13:31

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Польша всячески провоцирует Россию на военное столкновение, которое приведет к катастрофическим последствиям, написал обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Баразон.По мнению журналиста, изъятие здания школы при российском посольстве направлено лишь на то, чтобы вызвать у Москвы раздражение."Мечта о сильном дяде НАТО, который уничтожит злых русских, быстро развеется. Новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни, и это не принесет триумф польским разжигателям войны", — предупредил он.По словам автора, союзники Польши, не понимают, какую опасную игру затеяла Варшава. Баразон призвал европейских и американских политиков пробудиться и остановить разжигание войны.Кроме того, австрийский журналист пришел к выводу, что западные лидеры заблуждаются, когда считают, что контролируют ход событий в конфликте на Украине. История показывает, что столкновение может обостриться в любой момент, отметил Баразон. В пример он привел Карибский кризис, когда мир оказался на пороге ядерной войны из-за противостояния США и СССР. Кроме того, журналист напомнил об инциденте с падением на территории Польши украинского снаряда, который сперва приняли за российский. Тогда ситуация тоже могла перерасти в мировую войну, заключил Баразон.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после изъятия польскими властями здания школы при посольстве в Варшаве Россия имеет право пойти на разрыв дипломатических отношений с Польшей, но от этого пострадают в первую очередь россияне, живущие и работающие там.

https://ria.ru/20230502/otnosheniya-1869166998.html

https://ria.ru/20230429/granitsa-1868761481.html

польша

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, польша, россия, нато, украина, сша, европа