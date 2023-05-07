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"НАТО не поможет". Польшу предупредили, почему опасно злить Россию - РИА Новости, 07.05.2023
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06:00 07.05.2023 (обновлено: 13:31 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/provokatsii-1870263213.html
"НАТО не поможет". Польшу предупредили, почему опасно злить Россию
"НАТО не поможет". Польшу предупредили, почему опасно злить Россию - РИА Новости, 07.05.2023
"НАТО не поможет". Польшу предупредили, почему опасно злить Россию
Польша всячески провоцирует Россию на военное столкновение, которое приведет к катастрофическим последствиям, написал обозреватель Deutsche Wirtschafts... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T06:00
2023-05-07T13:31
в мире
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Польша всячески провоцирует Россию на военное столкновение, которое приведет к катастрофическим последствиям, написал обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Баразон.По мнению журналиста, изъятие здания школы при российском посольстве направлено лишь на то, чтобы вызвать у Москвы раздражение."Мечта о сильном дяде НАТО, который уничтожит злых русских, быстро развеется. Новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни, и это не принесет триумф польским разжигателям войны", — предупредил он.По словам автора, союзники Польши, не понимают, какую опасную игру затеяла Варшава. Баразон призвал европейских и американских политиков пробудиться и остановить разжигание войны.Кроме того, австрийский журналист пришел к выводу, что западные лидеры заблуждаются, когда считают, что контролируют ход событий в конфликте на Украине. История показывает, что столкновение может обостриться в любой момент, отметил Баразон. В пример он привел Карибский кризис, когда мир оказался на пороге ядерной войны из-за противостояния США и СССР. Кроме того, журналист напомнил об инциденте с падением на территории Польши украинского снаряда, который сперва приняли за российский. Тогда ситуация тоже могла перерасти в мировую войну, заключил Баразон.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после изъятия польскими властями здания школы при посольстве в Варшаве Россия имеет право пойти на разрыв дипломатических отношений с Польшей, но от этого пострадают в первую очередь россияне, живущие и работающие там.
https://ria.ru/20230502/otnosheniya-1869166998.html
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в мире, польша, россия, нато, украина, сша, европа
В мире, Польша, Россия, НАТО, Украина, США, Европа
"НАТО не поможет". Польшу предупредили, почему опасно злить Россию

DWN: провокации Польши против России могут привести к мировой войне и миллионам погибших

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПредставители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости
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Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Польша всячески провоцирует Россию на военное столкновение, которое приведет к катастрофическим последствиям, написал обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Баразон.
По мнению журналиста, изъятие здания школы при российском посольстве направлено лишь на то, чтобы вызвать у Москвы раздражение.
"Мечта о сильном дяде НАТО, который уничтожит злых русских, быстро развеется. Новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни, и это не принесет триумф польским разжигателям войны", — предупредил он.
По словам автора, союзники Польши, не понимают, какую опасную игру затеяла Варшава. Баразон призвал европейских и американских политиков пробудиться и остановить разжигание войны.
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Кроме того, австрийский журналист пришел к выводу, что западные лидеры заблуждаются, когда считают, что контролируют ход событий в конфликте на Украине. История показывает, что столкновение может обостриться в любой момент, отметил Баразон. В пример он привел Карибский кризис, когда мир оказался на пороге ядерной войны из-за противостояния США и СССР. Кроме того, журналист напомнил об инциденте с падением на территории Польши украинского снаряда, который сперва приняли за российский. Тогда ситуация тоже могла перерасти в мировую войну, заключил Баразон.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после изъятия польскими властями здания школы при посольстве в Варшаве Россия имеет право пойти на разрыв дипломатических отношений с Польшей, но от этого пострадают в первую очередь россияне, живущие и работающие там.
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