https://ria.ru/20230507/proisshestvie-1870295875.html

В Подмосковье обнаружили тела женщины и ее дочери

В Подмосковье обнаружили тела женщины и ее дочери - РИА Новости, 07.05.2023

В Подмосковье обнаружили тела женщины и ее дочери

Тела 14-летней девочки и ее матери без видимых признаков насильственной смерти обнаружены в квартире в Можайском городском округе, 9-летний мальчик с признаками РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T11:44

2023-05-07T11:44

2023-05-07T11:44

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Тела 14-летней девочки и ее матери без видимых признаков насильственной смерти обнаружены в квартире в Можайском городском округе, 9-летний мальчик с признаками отравления газом госпитализирован в больницу, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. "Сегодня утром в квартире, расположенной в поселке медико-инструментального завода (МИЗ) Можайского городского округа, обнаружены тела 14-летней девочки и ее матери без видимых признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении. По предварительным данным прокуратуры, произошло возгорание продуктов питания, лежащих на плите. В результате этого потерпевшие отравились продуктами горения. Уточняется, что в ходе осмотра места происшествия утечек газа не установлено. "Младший ребенок 9-летний мальчик с признаками отравления госпитализирован в медицинское учреждение", - добавляется в сообщении. Отмечается, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами по данному факту.

https://ria.ru/20230501/khostel-1868960636.html

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московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье)