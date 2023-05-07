https://ria.ru/20230507/proisshestvie-1870295875.html
В Подмосковье обнаружили тела женщины и ее дочери
В Подмосковье обнаружили тела женщины и ее дочери - РИА Новости, 07.05.2023
В Подмосковье обнаружили тела женщины и ее дочери
Тела 14-летней девочки и ее матери без видимых признаков насильственной смерти обнаружены в квартире в Можайском городском округе, 9-летний мальчик с признаками РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T11:44
2023-05-07T11:44
2023-05-07T11:44
происшествия
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Тела 14-летней девочки и ее матери без видимых признаков насильственной смерти обнаружены в квартире в Можайском городском округе, 9-летний мальчик с признаками отравления газом госпитализирован в больницу, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. "Сегодня утром в квартире, расположенной в поселке медико-инструментального завода (МИЗ) Можайского городского округа, обнаружены тела 14-летней девочки и ее матери без видимых признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении. По предварительным данным прокуратуры, произошло возгорание продуктов питания, лежащих на плите. В результате этого потерпевшие отравились продуктами горения. Уточняется, что в ходе осмотра места происшествия утечек газа не установлено. "Младший ребенок 9-летний мальчик с признаками отравления госпитализирован в медицинское учреждение", - добавляется в сообщении. Отмечается, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами по данному факту.
https://ria.ru/20230501/khostel-1868960636.html
https://ria.ru/20230503/lizaalert-1869528918.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье обнаружили тела женщины и ее дочери
В подмосковной квартире обнаружили тела женщины и ее 14-летней дочери
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Тела 14-летней девочки и ее матери без видимых признаков насильственной смерти обнаружены в квартире в Можайском городском округе, 9-летний мальчик с признаками отравления газом госпитализирован в больницу, сообщается в Telegram-канале
прокуратуры Московской области.
"Сегодня утром в квартире, расположенной в поселке медико-инструментального завода (МИЗ) Можайского городского округа, обнаружены тела 14-летней девочки и ее матери без видимых признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
В хостеле на западе Москвы нашли тела двух мужчин
По предварительным данным прокуратуры, произошло возгорание продуктов питания, лежащих на плите. В результате этого потерпевшие отравились продуктами горения.
Уточняется, что в ходе осмотра места происшествия утечек газа не установлено.
"Младший ребенок 9-летний мальчик с признаками отравления госпитализирован в медицинское учреждение", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами по данному факту.
На Кубани нашли тело пропавшей на трассе девятнадцатилетней девушки