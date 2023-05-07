https://ria.ru/20230507/prilepin-1870372700.html

Прилепин рассказал, что находился за рулем авто в момент взрыва

Прилепин рассказал, что находился за рулем авто в момент взрыва - РИА Новости, 07.05.2023

Прилепин рассказал, что находился за рулем авто в момент взрыва

Писатель Захар Прилепин рассказал в Telegram-канале, что за рулем подорванного в Нижегородской области автомобиля находился он, а не его соратник. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T20:23

2023-05-07T20:23

2023-05-07T22:20

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нижегородская область

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал в Telegram-канале, что за рулем подорванного в Нижегородской области автомобиля находился он, а не его соратник."Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу", — сказал он.По словам Прилепина, у него перелом обеих ног, один из них открытый.Он также подчеркнул, что на месте происшествия были две мины, но взорвалась только одна. Накануне машину Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. При этом погиб его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Сам писатель получил ранения, ему потребовалась операция, после которой его временно ввели в медикаментозный сон.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В тот же день по горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html

нижегородская область

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захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нижегородская область