https://ria.ru/20230507/prilepin-1870372700.html
Прилепин рассказал, что находился за рулем авто в момент взрыва
Прилепин рассказал, что находился за рулем авто в момент взрыва - РИА Новости, 07.05.2023
Прилепин рассказал, что находился за рулем авто в момент взрыва
Писатель Захар Прилепин рассказал в Telegram-канале, что за рулем подорванного в Нижегородской области автомобиля находился он, а не его соратник. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T20:23
2023-05-07T20:23
2023-05-07T22:20
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нижегородская область
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал в Telegram-канале, что за рулем подорванного в Нижегородской области автомобиля находился он, а не его соратник."Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу", — сказал он.По словам Прилепина, у него перелом обеих ног, один из них открытый.Он также подчеркнул, что на месте происшествия были две мины, но взорвалась только одна. Накануне машину Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. При этом погиб его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Сам писатель получил ранения, ему потребовалась операция, после которой его временно ввели в медикаментозный сон.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В тот же день по горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
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нижегородская область
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захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нижегородская область
Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нижегородская область
Прилепин рассказал, что находился за рулем авто в момент взрыва
Захар Прилепин заявил, что находился за рулем авто в момент взрыва в Нижегородской области