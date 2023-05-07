Медведев, комментируя покушение на Прилепина, пригрозил последствиями
Медведев: совершающие теракты должны знать, что и с приговоренными пожизненно случаются ЧП
© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкФото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с подрывом машины сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина, заявил в Telegram-канале, что важно, чтобы совершающие такие преступления понимали, что даже с приговоренными к пожизненному заключению могут случаться происшествия и несчастные случаи.
Медведев похвалил сотрудников МВД, которые задержали преступников, совершивших теракт против Прилепина. Также он подчеркнул, что "по уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения".
«
"Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь – даже с приговорёнными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключённого. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств", - написал Медведев.
В субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин был ранен. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщало МВД. Позднее ведомство уточнило, что продолжает розыск возможных соучастников. Задержанный Александр Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.