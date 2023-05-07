https://ria.ru/20230507/prilepin-1870305666.html

Медведев, комментируя покушение на Прилепина, пригрозил последствиями

Медведев, комментируя покушение на Прилепина, пригрозил последствиями - РИА Новости, 07.05.2023

Медведев, комментируя покушение на Прилепина, пригрозил последствиями

Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с подрывом машины сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина, заявил в... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T13:18

2023-05-07T13:18

2023-05-07T13:18

происшествия

нижегородская область

дмитрий медведев

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с подрывом машины сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина, заявил в Telegram-канале, что важно, чтобы совершающие такие преступления понимали, что даже с приговоренными к пожизненному заключению могут случаться происшествия и несчастные случаи. Медведев похвалил сотрудников МВД, которые задержали преступников, совершивших теракт против Прилепина. Также он подчеркнул, что "по уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения". В субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин был ранен. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщало МВД. Позднее ведомство уточнило, что продолжает розыск возможных соучастников. Задержанный Александр Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

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нижегородская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, дмитрий медведев, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина