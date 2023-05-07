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Медведев, комментируя покушение на Прилепина, пригрозил последствиями - РИА Новости, 07.05.2023
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13:18 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/prilepin-1870305666.html
Медведев, комментируя покушение на Прилепина, пригрозил последствиями
Медведев, комментируя покушение на Прилепина, пригрозил последствиями - РИА Новости, 07.05.2023
Медведев, комментируя покушение на Прилепина, пригрозил последствиями
Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с подрывом машины сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина, заявил в... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T13:18
2023-05-07T13:18
происшествия
нижегородская область
дмитрий медведев
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с подрывом машины сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина, заявил в Telegram-канале, что важно, чтобы совершающие такие преступления понимали, что даже с приговоренными к пожизненному заключению могут случаться происшествия и несчастные случаи. Медведев похвалил сотрудников МВД, которые задержали преступников, совершивших теракт против Прилепина. Также он подчеркнул, что "по уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения". В субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин был ранен. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщало МВД. Позднее ведомство уточнило, что продолжает розыск возможных соучастников. Задержанный Александр Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
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происшествия, нижегородская область, дмитрий медведев, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Нижегородская область, Дмитрий Медведев, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Медведев, комментируя покушение на Прилепина, пригрозил последствиями

Медведев: совершающие теракты должны знать, что и с приговоренными пожизненно случаются ЧП

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкФото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с подрывом машины сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина, заявил в Telegram-канале, что важно, чтобы совершающие такие преступления понимали, что даже с приговоренными к пожизненному заключению могут случаться происшествия и несчастные случаи.
Медведев похвалил сотрудников МВД, которые задержали преступников, совершивших теракт против Прилепина. Также он подчеркнул, что "по уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения".
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Покушение на Прилепина: охота на российских лидеров мнений продолжается
6 мая, 15:36
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"Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь – даже с приговорёнными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключённого. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств", - написал Медведев.
В субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин был ранен. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщало МВД. Позднее ведомство уточнило, что продолжает розыск возможных соучастников. Задержанный Александр Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
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ПроисшествияНижегородская областьДмитрий МедведевЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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