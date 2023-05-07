https://ria.ru/20230507/pozhary-1870395985.html

В Тюменской области частично стабилизировали ситуацию с пожарами

В Тюменской области частично стабилизировали ситуацию с пожарами - РИА Новости, 07.05.2023

В Тюменской области частично стабилизировали ситуацию с пожарами

Спасателям удалось стабилизировать ситуацию в ряде населенных пунктов Тюменской области, где действуют природные пожары, сообщает информационный центр... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T23:22

2023-05-07T23:22

2023-05-07T23:22

происшествия

тюменская область

природные пожары в россии

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спасателям удалось стабилизировать ситуацию в ряде населенных пунктов Тюменской области, где действуют природные пожары, сообщает информационный центр правительства региона. Отмечается, что угроза остается в Речкина, Коняшина, Кулиге. Кроме того, из санатория "Геолог" эвакуируют людей, 90 человек уже в безопасности. Ранее в информцентре правительства региона сообщали, что с начала 2023 года в Тюменской области произошло 43 лесных пожара на общей площади 1213 гектаров и 551 ландшафтный пожар на площади 7775 гектаров. По погодным условиям в ближайшие дни в регионе прогнозируется IV класс пожарной опасности (высокая степень). Быстрому распространению огня способствует теплая, сухая и ветреная погода, отмечают в департаменте лесного комплекса.

https://ria.ru/20230507/pozhar-1870386946.html

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происшествия, тюменская область, природные пожары в россии, россия