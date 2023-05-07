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Одиннадцать природных пожаров ликвидировали за день в Тюменской области
Одиннадцать природных пожаров ликвидировали за день в Тюменской области - РИА Новости, 07.05.2023
Одиннадцать природных пожаров ликвидировали за день в Тюменской области
Девять ландшафтных и три лесных пожара удалось ликвидировать за воскресенье в Тюменской области, на тушении возгораний задействованы более тысячи человек,... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T21:45
2023-05-07T21:45
2023-05-07T21:45
происшествия
тюменская область
россия
тюменский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
природные пожары в россии
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ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Девять ландшафтных и три лесных пожара удалось ликвидировать за воскресенье в Тюменской области, на тушении возгораний задействованы более тысячи человек, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Тюменской области. В тушении природных пожаров участвуют более тысячи человек и порядка 280 единиц техники, в том числе самолёт Ил-76 МЧС России, четыре вертолёта и два пожарных поезда. "На территории региона введён режим "Чрезвычайная ситуация". За сегодняшний день ликвидированы девять ландшафтных и три лесных пожара. Продолжается работа по ликвидации 12 ландшафтных и 11 лесных пожаров. Работу осложняют сильный порывистый ветер и жаркая сухая погода", – отмечается в сообщении. По данным ведомства, в Тюменском районе продолжается эвакуация жителей деревень Речкина, Коняшина, Насекина, сел Кулига, Чаплык и поселка Богандинский. Для них развернуто восемь пунктов временного размещения. В эвакуации задействовано 23 автобуса, идёт постоянное оповещение жителей, сотрудники администрации района и волонтеры проводят обход домов. Мониторинг лесопожарной обстановки и ликвидации загораний прошлогодней травы и сухостоя в регионе ведут 655 патрульных групп. Для защиты населённых пунктов созданы 77 временных пожарных постов.
https://ria.ru/20230507/dozhd-1870385368.html
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происшествия, тюменская область, россия, тюменский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, природные пожары в россии
Происшествия, Тюменская область, Россия, Тюменский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Природные пожары в России
Одиннадцать природных пожаров ликвидировали за день в Тюменской области
В Тюменской области за день ликвидировали девять ландшафтных и три лесных пожара