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Более 700 спасателей тушат пожары в Курганской области
Более 700 спасателей тушат пожары в Курганской области - РИА Новости, 07.05.2023
Более 700 спасателей тушат пожары в Курганской области
Более 700 человек и почти 200 единиц техники задействованы в тушении пожаров в Курганской области, сообщает в Telegram-канале пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T17:18
2023-05-07T17:18
2023-05-07T17:18
происшествия
курганская область
россия
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 700 человек и почти 200 единиц техники задействованы в тушении пожаров в Курганской области, сообщает в Telegram-канале пресс-служба МЧС РФ. Ранее МЧС России сообщало об эвакуации жителей из микрорайона Тополя в Кургане, пригородного поселка Увал, а также ряда деревень.
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происшествия, курганская область, россия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Россия, Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Более 700 спасателей тушат пожары в Курганской области
МЧС России: в Курганской области задействовали более 700 человек в тушении пожаров