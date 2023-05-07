Рейтинг@Mail.ru
Более 700 спасателей тушат пожары в Курганской области - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/pozhary-1870346306.html
Более 700 спасателей тушат пожары в Курганской области
Более 700 спасателей тушат пожары в Курганской области - РИА Новости, 07.05.2023
Более 700 спасателей тушат пожары в Курганской области
Более 700 человек и почти 200 единиц техники задействованы в тушении пожаров в Курганской области, сообщает в Telegram-канале пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T17:18
2023-05-07T17:18
происшествия
курганская область
россия
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870326489_0:0:2300:1294_1920x0_80_0_0_1970bce455845a32fd14eaa39c29b0e2.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 700 человек и почти 200 единиц техники задействованы в тушении пожаров в Курганской области, сообщает в Telegram-канале пресс-служба МЧС РФ. Ранее МЧС России сообщало об эвакуации жителей из микрорайона Тополя в Кургане, пригородного поселка Увал, а также ряда деревень.
https://ria.ru/20230507/pozhar-1870329694.html
курганская область
россия
курган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870326489_0:0:1725:1294_1920x0_80_0_0_e20f3d6ca3e5581e05d8af07a969d0fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курганская область, россия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Россия, Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Более 700 спасателей тушат пожары в Курганской области

МЧС России: в Курганской области задействовали более 700 человек в тушении пожаров

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожарно-спасательные подразделения МЧС РФ тушат пожары возле деревни Белый Яр в Курганской области
Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ тушат пожары возле деревни Белый Яр в Курганской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ тушат пожары возле деревни Белый Яр в Курганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 700 человек и почти 200 единиц техники задействованы в тушении пожаров в Курганской области, сообщает в Telegram-канале пресс-служба МЧС РФ.
«
"К работам привлечено более 700 человек и почти 200 единиц техники... Тушение осложняется сильными порывами ветра до 20 метров в секунду и аномально жаркой погодой до 28 градусов", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС России сообщало об эвакуации жителей из микрорайона Тополя в Кургане, пригородного поселка Увал, а также ряда деревень.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
При пожаре на дачах в Тюменской области пострадали два человека
Вчера, 15:42
 
ПроисшествияКурганская областьРоссияКурганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала