https://ria.ru/20230507/pozhary-1870346306.html

Более 700 спасателей тушат пожары в Курганской области

Более 700 спасателей тушат пожары в Курганской области - РИА Новости, 07.05.2023

Более 700 спасателей тушат пожары в Курганской области

Более 700 человек и почти 200 единиц техники задействованы в тушении пожаров в Курганской области, сообщает в Telegram-канале пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T17:18

2023-05-07T17:18

2023-05-07T17:18

происшествия

курганская область

россия

курган

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 700 человек и почти 200 единиц техники задействованы в тушении пожаров в Курганской области, сообщает в Telegram-канале пресс-служба МЧС РФ. Ранее МЧС России сообщало об эвакуации жителей из микрорайона Тополя в Кургане, пригородного поселка Увал, а также ряда деревень.

https://ria.ru/20230507/pozhar-1870329694.html

курганская область

россия

курган

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происшествия, курганская область, россия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии