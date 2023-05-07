https://ria.ru/20230507/pozhary-1870330912.html

На всей территории Тюменской области ввели режим ЧС из-за пожаров

На всей территории Тюменской области ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 07.05.2023

На всей территории Тюменской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Режим чрезвычайной ситуации с 7 мая введен на всей территории Тюменской области из ухудшения пожарной обстановки, сообщил в срочном обращении к жителям региона... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T15:49

2023-05-07T15:49

2023-05-07T15:59

тюменская область

происшествия

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации с 7 мая введен на всей территории Тюменской области из ухудшения пожарной обстановки, сообщил в срочном обращении к жителям региона губернатор Александр Моор.В регионе сложная обстановка с лесными и ландшафтными пожарами, ситуация усугубляется очень жаркой сухой погодой и сильным ветром, особенно сегодня шквалистые порывы ветра распространяют огонь буквально за считанные секунды на сотни метров. Огонь переходит на населенные пункты и жилые дома, отметил губернатор."С учётом складывающихся обстановки мною принято решение с сегодняшнего дня вести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области", - заявил Моор.По словам губернатора, на борьбе с пожарами задействованы уже все силы и средства: полностью весь личный состав управления МЧС трудится на пожарах, больше 1100 человек областной противопожарной службы и сотрудников Авиалесоохраны также работают на тушении пожаров. Дополнительно привлечено 130 профессиональных пожарных десантников из других регионов. Пять вертолётов один самолёт Ил-76 тушат пожары с воздуха круглые сутки.

https://ria.ru/20230507/zaderzhanie-1870319044.html

https://ria.ru/20230506/pozhar-1870099472.html

тюменская область

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тюменская область, происшествия, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)