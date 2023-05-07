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На всей территории Тюменской области ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 07.05.2023
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15:49 07.05.2023 (обновлено: 15:59 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/pozhary-1870330912.html
На всей территории Тюменской области ввели режим ЧС из-за пожаров
На всей территории Тюменской области ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 07.05.2023
На всей территории Тюменской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Режим чрезвычайной ситуации с 7 мая введен на всей территории Тюменской области из ухудшения пожарной обстановки, сообщил в срочном обращении к жителям региона... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:49
2023-05-07T15:59
тюменская область
происшествия
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации с 7 мая введен на всей территории Тюменской области из ухудшения пожарной обстановки, сообщил в срочном обращении к жителям региона губернатор Александр Моор.В регионе сложная обстановка с лесными и ландшафтными пожарами, ситуация усугубляется очень жаркой сухой погодой и сильным ветром, особенно сегодня шквалистые порывы ветра распространяют огонь буквально за считанные секунды на сотни метров. Огонь переходит на населенные пункты и жилые дома, отметил губернатор."С учётом складывающихся обстановки мною принято решение с сегодняшнего дня вести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области", - заявил Моор.По словам губернатора, на борьбе с пожарами задействованы уже все силы и средства: полностью весь личный состав управления МЧС трудится на пожарах, больше 1100 человек областной противопожарной службы и сотрудников Авиалесоохраны также работают на тушении пожаров. Дополнительно привлечено 130 профессиональных пожарных десантников из других регионов. Пять вертолётов один самолёт Ил-76 тушат пожары с воздуха круглые сутки.
https://ria.ru/20230507/zaderzhanie-1870319044.html
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тюменская область, происшествия, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тюменская область, Происшествия, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На всей территории Тюменской области ввели режим ЧС из-за пожаров

На всей территории Тюменской области с 7 мая ввели режим ЧС из-за пожаров

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкПожарная машина в Тюменской области
Пожарная машина в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Пожарная машина в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации с 7 мая введен на всей территории Тюменской области из ухудшения пожарной обстановки, сообщил в срочном обращении к жителям региона губернатор Александр Моор.
В регионе сложная обстановка с лесными и ландшафтными пожарами, ситуация усугубляется очень жаркой сухой погодой и сильным ветром, особенно сегодня шквалистые порывы ветра распространяют огонь буквально за считанные секунды на сотни метров. Огонь переходит на населенные пункты и жилые дома, отметил губернатор.
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"С учётом складывающихся обстановки мною принято решение с сегодняшнего дня вести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области", - заявил Моор.
По словам губернатора, на борьбе с пожарами задействованы уже все силы и средства: полностью весь личный состав управления МЧС трудится на пожарах, больше 1100 человек областной противопожарной службы и сотрудников Авиалесоохраны также работают на тушении пожаров. Дополнительно привлечено 130 профессиональных пожарных десантников из других регионов. Пять вертолётов один самолёт Ил-76 тушат пожары с воздуха круглые сутки.
«
"В большинстве случаев причинами возгорания по-прежнему являются поджоги, человеческий фактор. Дорогие друзья, обращаюсь к вам ещё раз. Соблюдайте все противопожарные меры, не нужно ходить в лес, не нужно выезжать на пикники, нельзя разводить открытый огонь на своих дачных участках. А если вы видите, что ваши друзья, родственники, соседи делают это - остановите их, пожалуйста. Только вместе мы сможем победить стихию", - обратился к жителям региона Моор.
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Тюменская областьПроисшествияАлександр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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