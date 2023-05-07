На всей территории Тюменской области ввели режим ЧС из-за пожаров
На всей территории Тюменской области с 7 мая ввели режим ЧС из-за пожаров
Пожарная машина в Тюменской области. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации с 7 мая введен на всей территории Тюменской области из ухудшения пожарной обстановки, сообщил в срочном обращении к жителям региона губернатор Александр Моор.
В регионе сложная обстановка с лесными и ландшафтными пожарами, ситуация усугубляется очень жаркой сухой погодой и сильным ветром, особенно сегодня шквалистые порывы ветра распространяют огонь буквально за считанные секунды на сотни метров. Огонь переходит на населенные пункты и жилые дома, отметил губернатор.
"С учётом складывающихся обстановки мною принято решение с сегодняшнего дня вести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области", - заявил Моор.
По словам губернатора, на борьбе с пожарами задействованы уже все силы и средства: полностью весь личный состав управления МЧС трудится на пожарах, больше 1100 человек областной противопожарной службы и сотрудников Авиалесоохраны также работают на тушении пожаров. Дополнительно привлечено 130 профессиональных пожарных десантников из других регионов. Пять вертолётов один самолёт Ил-76 тушат пожары с воздуха круглые сутки.
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"В большинстве случаев причинами возгорания по-прежнему являются поджоги, человеческий фактор. Дорогие друзья, обращаюсь к вам ещё раз. Соблюдайте все противопожарные меры, не нужно ходить в лес, не нужно выезжать на пикники, нельзя разводить открытый огонь на своих дачных участках. А если вы видите, что ваши друзья, родственники, соседи делают это - остановите их, пожалуйста. Только вместе мы сможем победить стихию", - обратился к жителям региона Моор.