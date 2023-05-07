Десантники-пожарные из Карелии помогут тушить пожары в Тюменской области
Минприроды Карелии отправит десантников-пожарных в Тюменскую область для помощи в тушении
© Фото : Минприроды Карелии / ВКонтактеОтправление десантников-пожарных из Карелии на помощь в тушении лесных пожаров в Тюменской области
Отправление десантников-пожарных из Карелии на помощь в тушении лесных пожаров в Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Десантники-пожарные из Карелии помогут Тюменской области тушить лесные пожары, с просьбой о помощи к властям республики тюменский губернатор обратился в пятницу, 5 мая, сообщило минприроды Карелии на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
В Тюменскую область в воскресенье отправились 49 десантников-пожарных Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов.
"В пятницу, 5 мая, губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой привлечь специалистов региона, чтобы ликвидировать угрозу населенным пунктам Тюмени, возникшую из-за лесных пожаров. Положительное решение о помощи Тюмени было принято", - отмечается в сообщении.
Глава Карелии Артур Парфенчиков, комментируя отправку десантников-пожарных в своем Telegram-канале, отметил, что "два года назад в такой же ситуации нам помогали другие регионы", "сегодня наша очередь протянуть руку помощи".
Накануне по поручению главы Ямала Дмитрия Артюхова в Тюменскую область для ликвидации природных пожаров прибыли 30 спасателей "Ямалспаса". В пресс-службе ямальского губернатора уточнили, что отправка состоялась также после обращения губернатора Тюменской области за помощью в стабилизации лесопожарной обстановки.
С начала 2023 года в Тюменской области произошло 43 лесных пожара на общей площади 1213 га и 551 ландшафтный пожар на площади 7775 га, сообщают данные на утро 7 мая в информцентре правительства региона. По погодным условиям в ближайшие дни в регионе прогнозируется IV класс пожарной опасности (высокая степень). Быстрому распространению огня способствует теплая, сухая и ветреная погода, отмечают в департаменте лесного комплекса.