https://ria.ru/20230507/pozhary-1870323435.html

Десантники-пожарные из Карелии помогут тушить пожары в Тюменской области

Десантники-пожарные из Карелии помогут тушить пожары в Тюменской области - РИА Новости, 07.05.2023

Десантники-пожарные из Карелии помогут тушить пожары в Тюменской области

Десантники-пожарные из Карелии помогут Тюменской области тушить лесные пожары, с просьбой о помощи к властям республики тюменский губернатор обратился в... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T15:14

2023-05-07T15:14

2023-05-07T15:14

тюменская область

тюмень

артур парфенчиков

александр моор

республика карелия

россия

природные пожары в россии

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ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Десантники-пожарные из Карелии помогут Тюменской области тушить лесные пожары, с просьбой о помощи к властям республики тюменский губернатор обратился в пятницу, 5 мая, сообщило минприроды Карелии на официальной странице в соцсети "ВКонтакте". В Тюменскую область в воскресенье отправились 49 десантников-пожарных Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов. "В пятницу, 5 мая, губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой привлечь специалистов региона, чтобы ликвидировать угрозу населенным пунктам Тюмени, возникшую из-за лесных пожаров. Положительное решение о помощи Тюмени было принято", - отмечается в сообщении. Глава Карелии Артур Парфенчиков, комментируя отправку десантников-пожарных в своем Telegram-канале, отметил, что "два года назад в такой же ситуации нам помогали другие регионы", "сегодня наша очередь протянуть руку помощи". Накануне по поручению главы Ямала Дмитрия Артюхова в Тюменскую область для ликвидации природных пожаров прибыли 30 спасателей "Ямалспаса". В пресс-службе ямальского губернатора уточнили, что отправка состоялась также после обращения губернатора Тюменской области за помощью в стабилизации лесопожарной обстановки. С начала 2023 года в Тюменской области произошло 43 лесных пожара на общей площади 1213 га и 551 ландшафтный пожар на площади 7775 га, сообщают данные на утро 7 мая в информцентре правительства региона. По погодным условиям в ближайшие дни в регионе прогнозируется IV класс пожарной опасности (высокая степень). Быстрому распространению огня способствует теплая, сухая и ветреная погода, отмечают в департаменте лесного комплекса.

https://ria.ru/20230507/pozhar-1870308834.html

https://ria.ru/20230507/zaderzhanie-1870319044.html

тюменская область

тюмень

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тюменская область, тюмень, артур парфенчиков, александр моор, республика карелия, россия, природные пожары в россии