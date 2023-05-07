https://ria.ru/20230507/pozhary-1870293574.html
В Свердловской области еще в нескольких поселках объявили режим ЧС
В Свердловской области еще в нескольких поселках объявили режим ЧС - РИА Новости, 07.05.2023
В Свердловской области еще в нескольких поселках объявили режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в нескольких поселках Свердловской области из-за серьезной ситуации с природными пожарами, сообщил на своей странице в... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T11:24
2023-05-07T11:24
2023-05-07T11:25
происшествия
свердловская область
природные пожары в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в нескольких поселках Свердловской области из-за серьезной ситуации с природными пожарами, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин.Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. По данным МЧС, в настоящее время продолжают действовать 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в субботу началась эвакуация жителей. Борьбу с природными пожарами в регионе ведут более 2,5 тысячи специалистов.По его словам, продолжается горение леса в районе поселка Исеть. Для оказания помощи в местной администрации ведется сбор добровольцев и их распределение по участкам. В связи с сильным задымлением Госавтоинспекция ограничила движение транспорта с 24 по 46 километр автодороги Верхняя Пышма- Невьянск, въезд и выезд в населенные пункты Мостовское и Ольховка.Ранее режим ЧС был также введен в Режевском городском округе, где лесной пожар перекинулся на склады. По данным МЧС, сгорели два склада, спасатели не допустили распространение огня на три складских строения.Помимо этого, режим ЧС действует на территории всех лесов Свердловской области. Для профилактики возникновения лесных пожаров до 10 мая приостановлен сезон весенней охоты, с 6 мая запрещено посещение ряда природных и лесных парков, заказников.
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свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тушение пожаров в Свердловской области
Тушение пожаров в Свердловской области
2023-05-07T11:24
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, свердловская область, природные пожары в россии
Происшествия, Свердловская область, Природные пожары в России
В Свердловской области еще в нескольких поселках объявили режим ЧС
Власти объявили режим ЧС еще в нескольких поселках Свердловской области из-за пожаров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в нескольких поселках Свердловской области из-за серьезной ситуации с природными пожарами, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. По данным МЧС
, в настоящее время продолжают действовать 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в субботу началась эвакуация жителей. Борьбу с природными пожарами в регионе ведут более 2,5 тысячи специалистов.
«
"В Мостовской сельской администрации объявлен режим ЧС, в том числе в поселках Ольховка, Верхотурка, Первомайка. Вчера вечером удалось отстоять все поселки, хотя огонь подошел к окраинам населенных пунктов. Сегодня ситуация находится под контролем сотрудников МЧС и авиаотряда", - написал Соломин.
По его словам, продолжается горение леса в районе поселка Исеть. Для оказания помощи в местной администрации ведется сбор добровольцев и их распределение по участкам. В связи с сильным задымлением Госавтоинспекция ограничила движение транспорта с 24 по 46 километр автодороги Верхняя Пышма- Невьянск, въезд и выезд в населенные пункты Мостовское и Ольховка.
Ранее режим ЧС был также введен в Режевском городском округе, где лесной пожар перекинулся на склады. По данным МЧС, сгорели два склада, спасатели не допустили распространение огня на три складских строения.
Помимо этого, режим ЧС действует на территории всех лесов Свердловской области. Для профилактики возникновения лесных пожаров до 10 мая приостановлен сезон весенней охоты, с 6 мая запрещено посещение ряда природных и лесных парков, заказников.
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