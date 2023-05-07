https://ria.ru/20230507/pozhary-1870293574.html

В Свердловской области еще в нескольких поселках объявили режим ЧС

В Свердловской области еще в нескольких поселках объявили режим ЧС - РИА Новости, 07.05.2023

В Свердловской области еще в нескольких поселках объявили режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в нескольких поселках Свердловской области из-за серьезной ситуации с природными пожарами, сообщил на своей странице в... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T11:24

2023-05-07T11:24

2023-05-07T11:25

происшествия

свердловская область

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870291159_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9792f3a010c59b360749626d0d1bf3f4.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в нескольких поселках Свердловской области из-за серьезной ситуации с природными пожарами, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин.Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. По данным МЧС, в настоящее время продолжают действовать 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в субботу началась эвакуация жителей. Борьбу с природными пожарами в регионе ведут более 2,5 тысячи специалистов.По его словам, продолжается горение леса в районе поселка Исеть. Для оказания помощи в местной администрации ведется сбор добровольцев и их распределение по участкам. В связи с сильным задымлением Госавтоинспекция ограничила движение транспорта с 24 по 46 километр автодороги Верхняя Пышма- Невьянск, въезд и выезд в населенные пункты Мостовское и Ольховка.Ранее режим ЧС был также введен в Режевском городском округе, где лесной пожар перекинулся на склады. По данным МЧС, сгорели два склада, спасатели не допустили распространение огня на три складских строения.Помимо этого, режим ЧС действует на территории всех лесов Свердловской области. Для профилактики возникновения лесных пожаров до 10 мая приостановлен сезон весенней охоты, с 6 мая запрещено посещение ряда природных и лесных парков, заказников.

https://ria.ru/20230507/pozhary-1870291858.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожаров в Свердловской области Тушение пожаров в Свердловской области 2023-05-07T11:24 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, природные пожары в россии