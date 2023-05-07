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В России за сутки потушили 112 природных пожаров - РИА Новости, 07.05.2023
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11:11 07.05.2023
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В России за сутки потушили 112 природных пожаров
В России за сутки потушили 112 природных пожаров - РИА Новости, 07.05.2023
В России за сутки потушили 112 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 112 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на своем сайте. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T11:11
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происшествия
россия
природные пожары в россии
база охраны лесов "авиалесоохрана"
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 112 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на своем сайте. К полуночи 7 мая в стране действовали 123 лесных пожара на площади 56 204 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 48 пожаров на площади 33 544 гектара.
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происшествия, россия, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Природные пожары в России, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России за сутки потушили 112 природных пожаров

Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили 112 природных пожаров в России за сутки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения природного пожара - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 112 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на своем сайте.
«
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.05.2023 году в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 112 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 18 758 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 7 мая в стране действовали 123 лесных пожара на площади 56 204 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 48 пожаров на площади 33 544 гектара.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
В Свердловской области сгорели два склада, три удалось отстоять
6 мая, 23:29
 
ПроисшествияРоссияПриродные пожары в РоссииБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"
 
 
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