https://ria.ru/20230507/pozhary-1870291858.html
В России за сутки потушили 112 природных пожаров
В России за сутки потушили 112 природных пожаров - РИА Новости, 07.05.2023
В России за сутки потушили 112 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 112 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на своем сайте. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T11:11
2023-05-07T11:11
2023-05-07T11:11
происшествия
россия
природные пожары в россии
база охраны лесов "авиалесоохрана"
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 112 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на своем сайте. К полуночи 7 мая в стране действовали 123 лесных пожара на площади 56 204 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 48 пожаров на площади 33 544 гектара.
https://ria.ru/20230506/sklady-1870248739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Природные пожары в России, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России за сутки потушили 112 природных пожаров
Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили 112 природных пожаров в России за сутки