https://ria.ru/20230507/pozhary-1870291858.html

В России за сутки потушили 112 природных пожаров

В России за сутки потушили 112 природных пожаров - РИА Новости, 07.05.2023

В России за сутки потушили 112 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 112 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на своем сайте. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T11:11

2023-05-07T11:11

2023-05-07T11:11

происшествия

россия

природные пожары в россии

база охраны лесов "авиалесоохрана"

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 112 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на своем сайте. К полуночи 7 мая в стране действовали 123 лесных пожара на площади 56 204 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 48 пожаров на площади 33 544 гектара.

https://ria.ru/20230506/sklady-1870248739.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"