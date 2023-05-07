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В Свердловской области спасатели ликвидировали восемь природных пожаров - РИА Новости, 07.05.2023
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07:56 07.05.2023 (обновлено: 09:53 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/pozhary-1870267059.html
В Свердловской области спасатели ликвидировали восемь природных пожаров
В Свердловской области спасатели ликвидировали восемь природных пожаров - РИА Новости, 07.05.2023
В Свердловской области спасатели ликвидировали восемь природных пожаров
В Свердловской области за сутки полностью потушили восемь лесных пожаров, еще 15 локализовали, сообщил в Telegram-канале областной департамент региональной... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T07:56
2023-05-07T09:53
происшествия
свердловская область
артемовский
режевской городской округ
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая — РИА Новости. В Свердловской области за сутки полностью потушили восемь лесных пожаров, еще 15 локализовали, сообщил в Telegram-канале областной департамент региональной политики. "На конец дня 6 мая в Свердловской области действовало 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. За сутки удалось локализовать 15 возгораний. Остановлено распространение крупных пожаров в Нижнетагильском и Алапаевском лесничествах. Восемь пожаров на площади 759 гектаров удалось полностью ликвидировать", — говорится в публикации.Тем не менее в Артемовском и Талицком районах горит более четырех тысяч гектаров леса, в Режевском городском округе, где загорелись склады с порохом, площадь пожара составляет 5,9 тысячи гектаров. В Тугулымском районе действуют три пожара на общей площади почти в пять тысяч гектаров. Помимо этого, возгорания зафиксировали в Асбестовском, Березовском, Верхотурском, Сосьвинском и Верхнепышминском районах. Группировку спасателей, ведущих борьбу с огнем, увеличили до двух с половиной тысяч человек. В тушении задействованы почти 500 единиц спецтехники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны, самолеты Ил-76 и Бе-200. Из межрегионального лесопатрульного центра "Север" в Красноярске дополнительно перебросили два вертолета Ми-8. Накануне в лесах Свердловской области ввели режим ЧС. До 10 мая приостановлен сезон весенней охоты, с 6 мая запрещается посещать некоторые природные парки и заказники.
https://ria.ru/20230506/pozhary-1870091954.html
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свердловская область
артемовский
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происшествия, свердловская область, артемовский, режевской городской округ, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, бе-200, природные пожары в россии, ми-8 амтш
Происшествия, Свердловская область, Артемовский, Режевской городской округ, Евгений Куйвашев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Бе-200, Природные пожары в России, Ми-8 АМТШ
В Свердловской области спасатели ликвидировали восемь природных пожаров

Правительство Свердловской области: спасатели ликвидировали восемь природных пожаров

© Пресс-служба МЧС по Курганской области | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар
© Пресс-служба МЧС по Курганской области
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая — РИА Новости. В Свердловской области за сутки полностью потушили восемь лесных пожаров, еще 15 локализовали, сообщил в Telegram-канале областной департамент региональной политики.
"На конец дня 6 мая в Свердловской области действовало 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. За сутки удалось локализовать 15 возгораний. Остановлено распространение крупных пожаров в Нижнетагильском и Алапаевском лесничествах. Восемь пожаров на площади 759 гектаров удалось полностью ликвидировать", — говорится в публикации.
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Тем не менее в Артемовском и Талицком районах горит более четырех тысяч гектаров леса, в Режевском городском округе, где загорелись склады с порохом, площадь пожара составляет 5,9 тысячи гектаров. В Тугулымском районе действуют три пожара на общей площади почти в пять тысяч гектаров. Помимо этого, возгорания зафиксировали в Асбестовском, Березовском, Верхотурском, Сосьвинском и Верхнепышминском районах.
Группировку спасателей, ведущих борьбу с огнем, увеличили до двух с половиной тысяч человек. В тушении задействованы почти 500 единиц спецтехники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны, самолеты Ил-76 и Бе-200. Из межрегионального лесопатрульного центра "Север" в Красноярске дополнительно перебросили два вертолета Ми-8.
Накануне в лесах Свердловской области ввели режим ЧС. До 10 мая приостановлен сезон весенней охоты, с 6 мая запрещается посещать некоторые природные парки и заказники.
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ПроисшествияСвердловская областьАртемовскийРежевской городской округЕвгений КуйвашевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76Бе-200Природные пожары в РоссииМи-8 АМТШ
 
 
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