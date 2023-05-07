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При тушении огня в Свердловской области пострадал один пожарный - РИА Новости, 07.05.2023
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02:17 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/pozharnyy-1870256016.html
При тушении огня в Свердловской области пострадал один пожарный
При тушении огня в Свердловской области пострадал один пожарный - РИА Новости, 07.05.2023
При тушении огня в Свердловской области пострадал один пожарный
Один из сотрудников пожарной части пострадал при тушении огня в Свердловской области, где загорелись склады с порохом, он доставлен в больницу, сообщает ГУ МВД... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T02:17
2023-05-07T02:17
происшествия
свердловская область
режевской городской округ
реж
валерий горелых
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Один из сотрудников пожарной части пострадал при тушении огня в Свердловской области, где загорелись склады с порохом, он доставлен в больницу, сообщает ГУ МВД России по региону. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в поселке Первомайский в Режевском городском округе в Свердловской области горят склады с порохом. По данным МЧС, пострадавших нет. Сгорели два склада на общей площади 960 квадратных метров, спасатели не допустили распространение огня на три складских строения. "В горбольницу доставлен для оказания медицинской помощи работник пожарной части с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Сведения о потерпевших и погибших среди местных жителей в результате пожара, к счастью, в дежурную часть территориального ОВД не поступали", - отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, слова которого приводятся в сообщении ведомства в телеграм-канале. Уточняется, что сотрудниками МВД совместно с муниципалитетом и МЧС эвакуированы 400 человек из 15 жилых домов, из них 32 размещены в двух пунктах временного размещения города Реж, в том числе восемь детей. "Дорога, где бушует огненная стихия, нарядами Госавтоинспекции перекрыта. Инспекторы ДПС осуществляют беспрепятственный проезд спецтранспорту", - дополняется в сообщении. По одной из отрабатываемых версий, причиной произошедшего могли стать резкие порывы ветра, доходившие до 27 метров в секунду, из-за чего лесной огонь мог перекинуться на складские помещения. Ранее глава региона Евгений Куйвашев сообщил, что критическая ситуация сложилась из-за природных пожаров в Свердловской области, огнем в общей сложности охвачены 20 тысяч гектаров. В субботу сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов началась эвакуация жителей из-за природных пожаров. Борьбу с природным пожарами в регионе ведут более тысячи специалистов.
https://ria.ru/20230506/pozhar-1870179965.html
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свердловская область
режевской городской округ
реж
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происшествия, свердловская область, режевской городской округ, реж, валерий горелых, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Режевской городской округ, Реж, Валерий Горелых, Евгений Куйвашев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При тушении огня в Свердловской области пострадал один пожарный

МВД: Один пожарный пострадал при тушении огня в Свердловской области

© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Данил Айкин
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Один из сотрудников пожарной части пострадал при тушении огня в Свердловской области, где загорелись склады с порохом, он доставлен в больницу, сообщает ГУ МВД России по региону.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в поселке Первомайский в Режевском городском округе в Свердловской области горят склады с порохом. По данным МЧС, пострадавших нет. Сгорели два склада на общей площади 960 квадратных метров, спасатели не допустили распространение огня на три складских строения.
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"В горбольницу доставлен для оказания медицинской помощи работник пожарной части с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Сведения о потерпевших и погибших среди местных жителей в результате пожара, к счастью, в дежурную часть территориального ОВД не поступали", - отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, слова которого приводятся в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Уточняется, что сотрудниками МВД совместно с муниципалитетом и МЧС эвакуированы 400 человек из 15 жилых домов, из них 32 размещены в двух пунктах временного размещения города Реж, в том числе восемь детей.
"Дорога, где бушует огненная стихия, нарядами Госавтоинспекции перекрыта. Инспекторы ДПС осуществляют беспрепятственный проезд спецтранспорту", - дополняется в сообщении.
По одной из отрабатываемых версий, причиной произошедшего могли стать резкие порывы ветра, доходившие до 27 метров в секунду, из-за чего лесной огонь мог перекинуться на складские помещения.
Ранее глава региона Евгений Куйвашев сообщил, что критическая ситуация сложилась из-за природных пожаров в Свердловской области, огнем в общей сложности охвачены 20 тысяч гектаров. В субботу сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов началась эвакуация жителей из-за природных пожаров. Борьбу с природным пожарами в регионе ведут более тысячи специалистов.
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ПроисшествияСвердловская областьРежевской городской округРежВалерий ГорелыхЕвгений КуйвашевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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