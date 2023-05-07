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В Курганской области три человека погибли при пожарах - РИА Новости, 07.05.2023
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21:39 07.05.2023 (обновлено: 21:58 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/pozhar-1870386946.html
В Курганской области три человека погибли при пожарах
В Курганской области три человека погибли при пожарах - РИА Новости, 07.05.2023
В Курганской области три человека погибли при пожарах
Три человека погибли при пожарах 7 мая в Курганской области, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщило следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T21:39
2023-05-07T21:58
происшествия
курганская область
природные пожары в россии
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая – РИА Новости. Три человека погибли при пожарах 7 мая в Курганской области, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, 7 мая в ряде жилых, дачных поселков и населенных пунктов Курганской области возникли масштабные пожары, повлекшие, по предварительным данным, значительный материальный ущерб."В результате пожара погибли три человека, точное количество погибших на данный момент устанавливается. По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Следствие поясняет, что распространение пожара стало возможным из-за предполагаемой халатности ответственных должностных лиц, не принявших мер для пожарной безопасности в пожароопасный период. Для практической помощи на места происшествий по указанию руководства следственного управления регионального СК выехала группа опытных следователей-криминалистов, а также руководитель следственного управления Богдан Францишко.Ситуация находится на постоянном контроле руководства следственного управления, поясняется в сообщении. По данным ГУМЧС по региону, общая группировка сил и средств на тушении пожаров в области составляет более 1000 человек и около 250 единиц техники.
https://ria.ru/20230507/pozhary-1870387406.html
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происшествия, курганская область, природные пожары в россии, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курганская область, Природные пожары в России, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курганской области три человека погибли при пожарах

В Курганской области три человека погибли при пожарах 7 мая, СК завел дело о халатности

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте ликвидации пожара в Курганской области
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте ликвидации пожара в Курганской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте ликвидации пожара в Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая – РИА Новости. Три человека погибли при пожарах 7 мая в Курганской области, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 7 мая в ряде жилых, дачных поселков и населенных пунктов Курганской области возникли масштабные пожары, повлекшие, по предварительным данным, значительный материальный ущерб.
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"В результате пожара погибли три человека, точное количество погибших на данный момент устанавливается. По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Следствие поясняет, что распространение пожара стало возможным из-за предполагаемой халатности ответственных должностных лиц, не принявших мер для пожарной безопасности в пожароопасный период. Для практической помощи на места происшествий по указанию руководства следственного управления регионального СК выехала группа опытных следователей-криминалистов, а также руководитель следственного управления Богдан Францишко.
Ситуация находится на постоянном контроле руководства следственного управления, поясняется в сообщении. По данным ГУМЧС по региону, общая группировка сил и средств на тушении пожаров в области составляет более 1000 человек и около 250 единиц техники.
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ПроисшествияКурганская областьПриродные пожары в РоссииРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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