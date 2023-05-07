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В деревне Юлдус Курганской области загорелась школа

В деревне Юлдус Курганской области загорелась школа - РИА Новости, 07.05.2023

В деревне Юлдус Курганской области загорелась школа

Школа и 20 домов охвачены огнем в деревне Юлдус Курганской области из-за природных пожаров, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T20:00

2023-05-07T20:00

2023-05-07T20:00

происшествия

россия

курган

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Школа и 20 домов охвачены огнем в деревне Юлдус Курганской области из-за природных пожаров, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России. "В настоящее время открытым огнём в деревне Юлдус Шадринского муниципального округа охвачены 20 домов и местная школа", - говорится в сообщении. Позже в управлении МЧС по Курганской области отметили, что школу спасателям "удалось отстоять", пострадавших в результате пожара нет. Ранее МЧС информировало об эвакуации жителей из микрорайона Тополя в Кургане, пригородного поселка Увал, а также из деревень Юлдус и Кодское Курганской области из-за угрозы пожаров.

https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

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происшествия, россия, курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии