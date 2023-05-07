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В деревне Юлдус Курганской области загорелась школа - РИА Новости, 07.05.2023
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20:00 07.05.2023
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В деревне Юлдус Курганской области загорелась школа
В деревне Юлдус Курганской области загорелась школа - РИА Новости, 07.05.2023
В деревне Юлдус Курганской области загорелась школа
Школа и 20 домов охвачены огнем в деревне Юлдус Курганской области из-за природных пожаров, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T20:00
2023-05-07T20:00
происшествия
россия
курган
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Школа и 20 домов охвачены огнем в деревне Юлдус Курганской области из-за природных пожаров, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России. "В настоящее время открытым огнём в деревне Юлдус Шадринского муниципального округа охвачены 20 домов и местная школа", - говорится в сообщении. Позже в управлении МЧС по Курганской области отметили, что школу спасателям "удалось отстоять", пострадавших в результате пожара нет. Ранее МЧС информировало об эвакуации жителей из микрорайона Тополя в Кургане, пригородного поселка Увал, а также из деревень Юлдус и Кодское Курганской области из-за угрозы пожаров.
https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html
россия
курган
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происшествия, россия, курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Курган, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В деревне Юлдус Курганской области загорелась школа

В деревне Юлдус Курганской области загорелась школа и 20 домов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Школа и 20 домов охвачены огнем в деревне Юлдус Курганской области из-за природных пожаров, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России.
"В настоящее время открытым огнём в деревне Юлдус Шадринского муниципального округа охвачены 20 домов и местная школа", - говорится в сообщении.
Позже в управлении МЧС по Курганской области отметили, что школу спасателям "удалось отстоять", пострадавших в результате пожара нет.
Ранее МЧС информировало об эвакуации жителей из микрорайона Тополя в Кургане, пригородного поселка Увал, а также из деревень Юлдус и Кодское Курганской области из-за угрозы пожаров.
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