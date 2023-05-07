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Пожар на стройплощадке на западе Москвы не затронул корпуса домов
Пожар на стройплощадке на западе Москвы не затронул корпуса домов - РИА Новости, 07.05.2023
Пожар на стройплощадке на западе Москвы не затронул корпуса домов
Пожар на строительной площадке жилого комплекса "Новое Очаково" на западе Москвы не затронул корпуса домов, сообщили РИА Недвижимость в компании-застройщике... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T19:31
2023-05-07T19:31
2023-05-07T19:31
происшествия
москва
пик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
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МОСКВА, 7 мая - РИА Недвижимость. Пожар на строительной площадке жилого комплекса "Новое Очаково" на западе Москвы не затронул корпуса домов, сообщили РИА Недвижимость в компании-застройщике ПИК. "Возгорание строительных материалов произошло на открытой площадке, огонь не затронул корпуса домов. На место оперативно прибыли пять пожарных расчетов, пожар был потушен в 17:22. Пострадавших нет, причины возгорания выясняются", - рассказал представитель компании. Ранее в столичном главке МЧС проинформировали о возгорании строительных материалов на стройке на улице Наташи Ковшовой, 17, пожар был ликвидирован на площади 500 квадратных метров.
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Кадры возгорания на стройке на западе Москвы
Кадры возгорания на стройке на западе Москвы
2023-05-07T19:31
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РИА Новости
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происшествия, москва, пик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, видео
Происшествия, Москва, ПИК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье
Пожар на стройплощадке на западе Москвы не затронул корпуса домов
ПИК: пожар на стройплощадке на западе Москвы не затронул корпуса домов