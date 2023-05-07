https://ria.ru/20230507/pozhar-1870350361.html

В тюменском поселке Богандинский сгорели пилорама и несколько домов

В тюменском поселке Богандинский сгорели пилорама и несколько домов - РИА Новости, 07.05.2023

В тюменском поселке Богандинский сгорели пилорама и несколько домов

Пилорама и несколько строений сгорели в поселке Богандинский Тюменской области при переходе природного пожара на населенный пункт, сообщает в Telegram-канале ГУ РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T17:39

2023-05-07T17:39

2023-05-07T17:39

происшествия

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

тюменский район

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ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Пилорама и несколько строений сгорели в поселке Богандинский Тюменской области при переходе природного пожара на населенный пункт, сообщает в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. В регионе с 7 мая введен режим ЧС. Сложная пожарная обстановка усугубляется очень жаркой сухой погодой и сильным шквалистым ветром. На тушении пожара работают 14 единиц техники и 54 человека, в том числе 11 единиц техники и 47 сотрудников МЧС. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20230429/pozhar-1868656206.html

тюменская область

тюменский район

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происшествия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, тюменский район