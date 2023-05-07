Рейтинг@Mail.ru
В тюменском поселке Богандинский сгорели пилорама и несколько домов - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/pozhar-1870350361.html
В тюменском поселке Богандинский сгорели пилорама и несколько домов
В тюменском поселке Богандинский сгорели пилорама и несколько домов - РИА Новости, 07.05.2023
В тюменском поселке Богандинский сгорели пилорама и несколько домов
Пилорама и несколько строений сгорели в поселке Богандинский Тюменской области при переходе природного пожара на населенный пункт, сообщает в Telegram-канале ГУ РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T17:39
2023-05-07T17:39
происшествия
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
тюменский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870349461_8:0:1992:1116_1920x0_80_0_0_4a2113fb6b53c2d46a5286e7088943ef.jpg
ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Пилорама и несколько строений сгорели в поселке Богандинский Тюменской области при переходе природного пожара на населенный пункт, сообщает в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. В регионе с 7 мая введен режим ЧС. Сложная пожарная обстановка усугубляется очень жаркой сухой погодой и сильным шквалистым ветром. На тушении пожара работают 14 единиц техники и 54 человека, в том числе 11 единиц техники и 47 сотрудников МЧС. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20230429/pozhar-1868656206.html
тюменская область
тюменский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870349461_158:0:1646:1116_1920x0_80_0_0_3aab7ea048a9edf8ac254df2c0096028.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, тюменский район
Происшествия, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Тюменский район
В тюменском поселке Богандинский сгорели пилорама и несколько домов

В поселке Богандинский Тюменской области сгорели пилорама и несколько строений

© МЧС России по Тюменской областиНа месте пожара в тюменском поселке Богандинский
На месте пожара в тюменском поселке Богандинский
© МЧС России по Тюменской области
На месте пожара в тюменском поселке Богандинский
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Пилорама и несколько строений сгорели в поселке Богандинский Тюменской области при переходе природного пожара на населенный пункт, сообщает в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
В регионе с 7 мая введен режим ЧС. Сложная пожарная обстановка усугубляется очень жаркой сухой погодой и сильным шквалистым ветром.
«
"Днем 7 мая поступило сообщение о природном пожаре в районе п. Богандинский Тюменского района. Шквалистые порывы ветра способствовали распространению огня в сторону населенного пункта. Пожар с сухой растительности перекинулся на частные строения, а затем и здание пилорамы. По оперативным данным, огонь уничтожил несколько строений и пилораму, пять жилых домов в разной степени повреждены огнем", - следует из сообщения.
На тушении пожара работают 14 единиц техники и 54 человека, в том числе 11 единиц техники и 47 сотрудников МЧС. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
Тушение пожара в СНТ Полянка-2 Кургане - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
В пригороде Кургана природный пожар перекинулся на 25 домов
29 апреля, 08:43
 
ПроисшествияТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииТюменский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала