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В тюменском поселке Богандинский сгорели пилорама и несколько домов
В тюменском поселке Богандинский сгорели пилорама и несколько домов - РИА Новости, 07.05.2023
В тюменском поселке Богандинский сгорели пилорама и несколько домов
Пилорама и несколько строений сгорели в поселке Богандинский Тюменской области при переходе природного пожара на населенный пункт, сообщает в Telegram-канале ГУ РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T17:39
2023-05-07T17:39
2023-05-07T17:39
происшествия
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
тюменский район
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ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Пилорама и несколько строений сгорели в поселке Богандинский Тюменской области при переходе природного пожара на населенный пункт, сообщает в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. В регионе с 7 мая введен режим ЧС. Сложная пожарная обстановка усугубляется очень жаркой сухой погодой и сильным шквалистым ветром. На тушении пожара работают 14 единиц техники и 54 человека, в том числе 11 единиц техники и 47 сотрудников МЧС. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20230429/pozhar-1868656206.html
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происшествия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, тюменский район
Происшествия, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Тюменский район
В тюменском поселке Богандинский сгорели пилорама и несколько домов
В поселке Богандинский Тюменской области сгорели пилорама и несколько строений