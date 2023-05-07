https://ria.ru/20230507/pozhar-1870347104.html
Пожар на стройке на западе Москвы ликвидировали
Пожар на стройке на западе Москвы ликвидировали - РИА Новости, 07.05.2023
Пожар на стройке на западе Москвы ликвидировали
Возгорание строительных материалов на стройке на западе Москвы ликвидировано на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T17:25
2023-05-07T17:25
2023-05-07T17:36
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Возгорание строительных материалов на стройке на западе Москвы ликвидировано на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.Ранее в МЧС сообщили о возгорании стройматериалов на стройке по адресу улица Наташи Ковшовой, дом 17."В 17.17 возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших при происшествии, согласно предварительным данным, не выявлено.
https://ria.ru/20230425/pozhary-1867523697.html
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Кадры возгорания на стройке на западе Москвы
Кадры возгорания на стройке на западе Москвы
2023-05-07T17:25
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на стройке на западе Москвы ликвидировали
Пожар на стройке на западе Москвы ликвидировали на площади 500 "квадратов"
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Возгорание строительных материалов на стройке на западе Москвы ликвидировано на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.
Ранее в МЧС сообщили о возгорании стройматериалов на стройке по адресу улица Наташи Ковшовой, дом 17.
"В 17.17 возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших при происшествии, согласно предварительным данным, не выявлено.
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