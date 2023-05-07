https://ria.ru/20230507/pozhar-1870347104.html

Пожар на стройке на западе Москвы ликвидировали

Пожар на стройке на западе Москвы ликвидировали - РИА Новости, 07.05.2023

Пожар на стройке на западе Москвы ликвидировали

Возгорание строительных материалов на стройке на западе Москвы ликвидировано на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T17:25

2023-05-07T17:25

2023-05-07T17:36

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870347412_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c035f11b5a256a704f513691ca24535d.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Возгорание строительных материалов на стройке на западе Москвы ликвидировано на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.Ранее в МЧС сообщили о возгорании стройматериалов на стройке по адресу улица Наташи Ковшовой, дом 17."В 17.17 возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших при происшествии, согласно предварительным данным, не выявлено.

https://ria.ru/20230425/pozhary-1867523697.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры возгорания на стройке на западе Москвы Кадры возгорания на стройке на западе Москвы 2023-05-07T17:25 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)