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Пожар на стройке на западе Москвы ликвидировали - РИА Новости, 07.05.2023
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17:25 07.05.2023 (обновлено: 17:36 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/pozhar-1870347104.html
Пожар на стройке на западе Москвы ликвидировали
Пожар на стройке на западе Москвы ликвидировали - РИА Новости, 07.05.2023
Пожар на стройке на западе Москвы ликвидировали
Возгорание строительных материалов на стройке на западе Москвы ликвидировано на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T17:25
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происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Возгорание строительных материалов на стройке на западе Москвы ликвидировано на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.Ранее в МЧС сообщили о возгорании стройматериалов на стройке по адресу улица Наташи Ковшовой, дом 17."В 17.17 возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших при происшествии, согласно предварительным данным, не выявлено.
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Кадры возгорания на стройке на западе Москвы
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на стройке на западе Москвы ликвидировали

Пожар на стройке на западе Москвы ликвидировали на площади 500 "квадратов"

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Возгорание строительных материалов на стройке на западе Москвы ликвидировано на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.
Ранее в МЧС сообщили о возгорании стройматериалов на стройке по адресу улица Наташи Ковшовой, дом 17.
"В 17.17 возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших при происшествии, согласно предварительным данным, не выявлено.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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