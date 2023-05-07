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На западе Москвы загорелось строящееся здание - РИА Новости, 07.05.2023
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17:02 07.05.2023 (обновлено: 17:16 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/pozhar-1870342634.html
На западе Москвы загорелось строящееся здание
На западе Москвы загорелось строящееся здание - РИА Новости, 07.05.2023
На западе Москвы загорелось строящееся здание
Строительные материалы загорелись на стройплощадке на западе Москвы, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T17:02
2023-05-07T17:16
москва
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Строительные материалы загорелись на стройплощадке на западе Москвы, сообщает столичный главк МЧС."В 16.30 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Наташи Ковшовой, дом 17", - говорится в сообщении.По прибытии пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что пожар произошел на территории стройки.Согласно данным главка МЧС, загорелись строительные материалы на открытой площадке на площади 40 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На западе Москвы загорелось строящееся здание

Строительные материалы горят на площади 40 квадратов на стройке на западе Москвы

© РИА НовостиДым от пожара на стройке на западе Москвы
Дым от пожара на стройке на западе Москвы
© РИА Новости
Дым от пожара на стройке на западе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Строительные материалы загорелись на стройплощадке на западе Москвы, сообщает столичный главк МЧС.
"В 16.30 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Наташи Ковшовой, дом 17", - говорится в сообщении.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что пожар произошел на территории стройки.
Согласно данным главка МЧС, загорелись строительные материалы на открытой площадке на площади 40 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
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