https://ria.ru/20230507/pozhar-1870342634.html

На западе Москвы загорелось строящееся здание

На западе Москвы загорелось строящееся здание - РИА Новости, 07.05.2023

На западе Москвы загорелось строящееся здание

Строительные материалы загорелись на стройплощадке на западе Москвы, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T17:02

2023-05-07T17:02

2023-05-07T17:16

москва

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Строительные материалы загорелись на стройплощадке на западе Москвы, сообщает столичный главк МЧС."В 16.30 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Наташи Ковшовой, дом 17", - говорится в сообщении.По прибытии пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что пожар произошел на территории стройки.Согласно данным главка МЧС, загорелись строительные материалы на открытой площадке на площади 40 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20230507/zaderzhanie-1870319044.html

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2023

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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)