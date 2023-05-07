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В тюменском райцентре огонь с горящей бани перекинулся на десять строений

В тюменском райцентре огонь с горящей бани перекинулся на десять строений - РИА Новости, 07.05.2023

В тюменском райцентре огонь с горящей бани перекинулся на десять строений

Десять строений, в том числе четырехквартирный жилой дом, загорелись в результате возгорания бани в райцентре Нижняя Тавда Тюменской области, сообщает... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T17:00

2023-05-07T17:00

2023-05-07T17:00

происшествия

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Десять строений, в том числе четырехквартирный жилой дом, загорелись в результате возгорания бани в райцентре Нижняя Тавда Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в регионе с 7 мая введен режим ЧС. Сложная пожарная обстановка усугубляется очень жаркой сухой погодой и сильным шквалистым ветром. Сведений о погибших и пострадавших нет.

тюменская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюменская область