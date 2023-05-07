В тюменском райцентре огонь с горящей бани перекинулся на десять строений
Десять строений, включая жилой дом, загорелись от бани в тюменском селе Нижняя Тавда
© Фото : ГУМЧС России по Тюменской областиСотрудники МЧС ликвидируют пожар угрожающий селу Нижняя Тавда
© Фото : ГУМЧС России по Тюменской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар угрожающий селу Нижняя Тавда
ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Десять строений, в том числе четырехквартирный жилой дом, загорелись в результате возгорания бани в райцентре Нижняя Тавда Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в регионе с 7 мая введен режим ЧС. Сложная пожарная обстановка усугубляется очень жаркой сухой погодой и сильным шквалистым ветром.
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"Четырнадцать огнеборцев, используя 6 единиц техники, ликвидируют пожар, угрожающий селу Нижняя Тавда. Сообщение о возгорании бани на улице Островского, поступило в 15 часов 31 минуту. Пламя перекинулось на 10 строений, в том числе на 4-квартирный дом", - отмечается в сообщении.
Сведений о погибших и пострадавших нет.
© Фото : ГУМЧС России по Тюменской областиСотрудники МЧС ликвидируют пожар угрожающий селу Нижняя Тавда
© Фото : ГУМЧС России по Тюменской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар угрожающий селу Нижняя Тавда