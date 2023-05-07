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В тюменском райцентре огонь с горящей бани перекинулся на десять строений - РИА Новости, 07.05.2023
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17:00 07.05.2023
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В тюменском райцентре огонь с горящей бани перекинулся на десять строений
В тюменском райцентре огонь с горящей бани перекинулся на десять строений - РИА Новости, 07.05.2023
В тюменском райцентре огонь с горящей бани перекинулся на десять строений
Десять строений, в том числе четырехквартирный жилой дом, загорелись в результате возгорания бани в райцентре Нижняя Тавда Тюменской области, сообщает... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T17:00
2023-05-07T17:00
происшествия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Десять строений, в том числе четырехквартирный жилой дом, загорелись в результате возгорания бани в райцентре Нижняя Тавда Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в регионе с 7 мая введен режим ЧС. Сложная пожарная обстановка усугубляется очень жаркой сухой погодой и сильным шквалистым ветром. Сведений о погибших и пострадавших нет.
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происшествия, тюменская область
Происшествия, Тюменская область
В тюменском райцентре огонь с горящей бани перекинулся на десять строений

Десять строений, включая жилой дом, загорелись от бани в тюменском селе Нижняя Тавда

© Фото : ГУМЧС России по Тюменской областиСотрудники МЧС ликвидируют пожар угрожающий селу Нижняя Тавда
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар угрожающий селу Нижняя Тавда - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Фото : ГУМЧС России по Тюменской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар угрожающий селу Нижняя Тавда
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Десять строений, в том числе четырехквартирный жилой дом, загорелись в результате возгорания бани в райцентре Нижняя Тавда Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в регионе с 7 мая введен режим ЧС. Сложная пожарная обстановка усугубляется очень жаркой сухой погодой и сильным шквалистым ветром.
«
"Четырнадцать огнеборцев, используя 6 единиц техники, ликвидируют пожар, угрожающий селу Нижняя Тавда. Сообщение о возгорании бани на улице Островского, поступило в 15 часов 31 минуту. Пламя перекинулось на 10 строений, в том числе на 4-квартирный дом", - отмечается в сообщении.
Сведений о погибших и пострадавших нет.
© Фото : ГУМЧС России по Тюменской областиСотрудники МЧС ликвидируют пожар угрожающий селу Нижняя Тавда
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар угрожающий селу Нижняя Тавда - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Фото : ГУМЧС России по Тюменской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар угрожающий селу Нижняя Тавда
 
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