https://ria.ru/20230507/pozhar-1870329694.html

При пожаре на дачах в Тюменской области пострадали два человека

При пожаре на дачах в Тюменской области пострадали два человека - РИА Новости, 07.05.2023

При пожаре на дачах в Тюменской области пострадали два человека

Крупный пожар произошел в воскресенье в садовом товариществе "Энергостроитель" в Тобольском районе, травмы получили два человека, к моменту прибытия пожарных... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T15:42

2023-05-07T15:42

2023-05-07T15:42

происшествия

тюменская область

тобольский район

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ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Крупный пожар произошел в воскресенье в садовом товариществе "Энергостроитель" в Тобольском районе, травмы получили два человека, к моменту прибытия пожарных огнем было охвачено 32 строения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. По данным информцентра, в "Энергостроителе" находится порядка 250 дачных домов. "Сообщение о горении 5 строений в СНТ "Энергостроитель" поступило сегодня в 13 часов 15 минут (местное время). К моменту прибытия пожарных подразделений горело уже 32 строения. Причина возгорания – переход природного пожара. Из дачных домов пожарные эвакуировали 10 человек. Есть двое пострадавших, они получили травмы", - говорится в сообщении информцентра. В тушении пожара участвуют 80 человек, задействовано 19 единиц техники, а также самолет Ил-76 и вертолет. Борьба с огнем осложняется ветреной и сухой погодой.

https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

тюменская область

тобольский район

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происшествия, тюменская область, тобольский район