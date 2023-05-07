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При пожаре на дачах в Тюменской области пострадали два человека - РИА Новости, 07.05.2023
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15:42 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/pozhar-1870329694.html
При пожаре на дачах в Тюменской области пострадали два человека
При пожаре на дачах в Тюменской области пострадали два человека - РИА Новости, 07.05.2023
При пожаре на дачах в Тюменской области пострадали два человека
Крупный пожар произошел в воскресенье в садовом товариществе "Энергостроитель" в Тобольском районе, травмы получили два человека, к моменту прибытия пожарных... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:42
2023-05-07T15:42
происшествия
тюменская область
тобольский район
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ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Крупный пожар произошел в воскресенье в садовом товариществе "Энергостроитель" в Тобольском районе, травмы получили два человека, к моменту прибытия пожарных огнем было охвачено 32 строения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. По данным информцентра, в "Энергостроителе" находится порядка 250 дачных домов. "Сообщение о горении 5 строений в СНТ "Энергостроитель" поступило сегодня в 13 часов 15 минут (местное время). К моменту прибытия пожарных подразделений горело уже 32 строения. Причина возгорания – переход природного пожара. Из дачных домов пожарные эвакуировали 10 человек. Есть двое пострадавших, они получили травмы", - говорится в сообщении информцентра. В тушении пожара участвуют 80 человек, задействовано 19 единиц техники, а также самолет Ил-76 и вертолет. Борьба с огнем осложняется ветреной и сухой погодой.
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происшествия, тюменская область, тобольский район
Происшествия, Тюменская область, Тобольский район
При пожаре на дачах в Тюменской области пострадали два человека

При пожаре в 32 зданиях на дачах в Тюменской области пострадали два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Крупный пожар произошел в воскресенье в садовом товариществе "Энергостроитель" в Тобольском районе, травмы получили два человека, к моменту прибытия пожарных огнем было охвачено 32 строения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
По данным информцентра, в "Энергостроителе" находится порядка 250 дачных домов.
"Сообщение о горении 5 строений в СНТ "Энергостроитель" поступило сегодня в 13 часов 15 минут (местное время). К моменту прибытия пожарных подразделений горело уже 32 строения. Причина возгорания – переход природного пожара. Из дачных домов пожарные эвакуировали 10 человек. Есть двое пострадавших, они получили травмы", - говорится в сообщении информцентра.
В тушении пожара участвуют 80 человек, задействовано 19 единиц техники, а также самолет Ил-76 и вертолет. Борьба с огнем осложняется ветреной и сухой погодой.
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