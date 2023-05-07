https://ria.ru/20230507/pozhar-1870326276.html

В Курганской области тушат природный пожар на площади 206 гектар

В Курганской области тушат природный пожар на площади 206 гектар - РИА Новости, 07.05.2023

В Курганской области тушат природный пожар на площади 206 гектар

Спасатели ликвидируют природный пожар в Варгашинском и Белозёрском районах Курганской области, его площадь составляет 206 гектаров, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T15:27

2023-05-07T15:27

2023-05-07T15:47

происшествия

белозерский район

курганская область

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидируют природный пожар в Варгашинском и Белозёрском районах Курганской области, его площадь составляет 206 гектаров, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ. Уточняется, что в превентивных мерах проводится эвакуация жителей. На месте пожара работают более 300 человек и 60 единиц техники. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что угроза распространения ландшафтного пожара на деревню Белый Яр возникла в Курганской области, принято решение об эвакуации жителей. Огненный фронт пожара составляет 3 километра.

https://ria.ru/20230507/pozhary-1870291858.html

белозерский район

курганская область

россия

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происшествия, белозерский район, курганская область, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия