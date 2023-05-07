https://ria.ru/20230507/pozhar-1870308834.html
В Курганской области ландшафтный пожар грозит перейти на деревню Белый Яр
В Курганской области ландшафтный пожар грозит перейти на деревню Белый Яр - РИА Новости, 07.05.2023
В Курганской области ландшафтный пожар грозит перейти на деревню Белый Яр
Угроза распространения ландшафтного пожара на деревню Белый Яр возникла в Курганской области, принято решение об эвакуации жителей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T13:35
2023-05-07T13:35
2023-05-07T15:47
происшествия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белый яр
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Угроза распространения ландшафтного пожара на деревню Белый Яр возникла в Курганской области, принято решение об эвакуации жителей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России в Telegram-канале.По данным ведомства, угрозу распространения огня создаёт сильный порывистый ветер свыше 16 метров в секунду и аномально жаркая для региона погода плюс 28 градусов."В превентивных мерах принято решение об эвакуации жителей Белого Яра. Всего в ликвидации задействованы 57 человек и 13 единиц техники", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230507/pozhary-1870293574.html
курганская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белый яр, природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белый Яр, Природные пожары в России
В Курганской области ландшафтный пожар грозит перейти на деревню Белый Яр
МЧС эвакуирует жителей курганского Белого Яра из-за угрозы ландшафтного пожара