Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области ландшафтный пожар грозит перейти на деревню Белый Яр - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 07.05.2023 (обновлено: 15:47 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/pozhar-1870308834.html
В Курганской области ландшафтный пожар грозит перейти на деревню Белый Яр
В Курганской области ландшафтный пожар грозит перейти на деревню Белый Яр - РИА Новости, 07.05.2023
В Курганской области ландшафтный пожар грозит перейти на деревню Белый Яр
Угроза распространения ландшафтного пожара на деревню Белый Яр возникла в Курганской области, принято решение об эвакуации жителей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T13:35
2023-05-07T15:47
происшествия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белый яр
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870326467_0:0:2180:1226_1920x0_80_0_0_2ecddc7e554e1ab319e8bc26c14e8407.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Угроза распространения ландшафтного пожара на деревню Белый Яр возникла в Курганской области, принято решение об эвакуации жителей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России в Telegram-канале.По данным ведомства, угрозу распространения огня создаёт сильный порывистый ветер свыше 16 метров в секунду и аномально жаркая для региона погода плюс 28 градусов."В превентивных мерах принято решение об эвакуации жителей Белого Яра. Всего в ликвидации задействованы 57 человек и 13 единиц техники", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230507/pozhary-1870293574.html
курганская область
белый яр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870326467_0:0:1635:1226_1920x0_80_0_0_96d44573576f15be5e3ec5ba58eb6c91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белый яр, природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белый Яр, Природные пожары в России
В Курганской области ландшафтный пожар грозит перейти на деревню Белый Яр

МЧС эвакуирует жителей курганского Белого Яра из-за угрозы ландшафтного пожара

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожарно-спасательные подразделения МЧС РФ тушат пожары возле деревни Белый Яр в Курганской области
Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ тушат пожары возле деревни Белый Яр в Курганской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ тушат пожары возле деревни Белый Яр в Курганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Угроза распространения ландшафтного пожара на деревню Белый Яр возникла в Курганской области, принято решение об эвакуации жителей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России в Telegram-канале.
«
"В Курганской области пожарно-спасательные подразделения защищают деревню Белый Яр Кетовского муниципального округа от ландшафтного пожара. Огненный фронт составляет 3 километра", - сказал собеседник агентства.
По данным ведомства, угрозу распространения огня создаёт сильный порывистый ветер свыше 16 метров в секунду и аномально жаркая для региона погода плюс 28 градусов.
"В превентивных мерах принято решение об эвакуации жителей Белого Яра. Всего в ликвидации задействованы 57 человек и 13 единиц техники", - добавил собеседник агентства.
Тушение пожаров в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
В Свердловской области еще в нескольких поселках объявили режим ЧС
Вчера, 11:24
 
ПроисшествияКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Белый ЯрПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала