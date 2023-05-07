https://ria.ru/20230507/pozhar-1870308834.html

В Курганской области ландшафтный пожар грозит перейти на деревню Белый Яр

В Курганской области ландшафтный пожар грозит перейти на деревню Белый Яр - РИА Новости, 07.05.2023

В Курганской области ландшафтный пожар грозит перейти на деревню Белый Яр

Угроза распространения ландшафтного пожара на деревню Белый Яр возникла в Курганской области, принято решение об эвакуации жителей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T13:35

2023-05-07T13:35

2023-05-07T15:47

происшествия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белый яр

природные пожары в россии

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Угроза распространения ландшафтного пожара на деревню Белый Яр возникла в Курганской области, принято решение об эвакуации жителей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России в Telegram-канале.По данным ведомства, угрозу распространения огня создаёт сильный порывистый ветер свыше 16 метров в секунду и аномально жаркая для региона погода плюс 28 градусов."В превентивных мерах принято решение об эвакуации жителей Белого Яра. Всего в ликвидации задействованы 57 человек и 13 единиц техники", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230507/pozhary-1870293574.html

курганская область

белый яр

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белый яр, природные пожары в россии