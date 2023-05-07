Рейтинг@Mail.ru
В Перу не менее 27 человек погибли в пожаре на шахте - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/pozhar-1870306161.html
В Перу не менее 27 человек погибли в пожаре на шахте
В Перу не менее 27 человек погибли в пожаре на шахте - РИА Новости, 07.05.2023
В Перу не менее 27 человек погибли в пожаре на шахте
По меньшей мере 27 человек погибли в результате пожара на золотодобывающей шахте в регионе Арекипа на юге Перу, сообщают региональные власти. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T13:19
2023-05-07T13:19
в мире
перу
арекипа (регион)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870305480_0:512:1000:1075_1920x0_80_0_0_1392515d8190c02dfd3aea7ae5dba5c8.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. По меньшей мере 27 человек погибли в результате пожара на золотодобывающей шахте в регионе Арекипа на юге Перу, сообщают региональные власти. Как сообщается, инцидент произошел в субботу ночью на шахте "Эсперанса 1" в провинции Кондесуйос. Причиной трагедии, по предварительным данным, стало короткое замыкание.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221027/shakhta-1827275599.html
перу
арекипа (регион)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870305480_0:418:1000:1168_1920x0_80_0_0_1b2ed54c6f19274cef390cfa54588cae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, перу, арекипа (регион)
В мире, Перу, Арекипа (регион)
В Перу не менее 27 человек погибли в пожаре на шахте

На юге Перу не менее 27 человек погибли в пожаре на золотодобывающей шахте

© Кадр видео очевидцаПожар на шахте "Эсперанса 1"
Пожар на шахте Эсперанса 1
© Кадр видео очевидца
Пожар на шахте "Эсперанса 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. По меньшей мере 27 человек погибли в результате пожара на золотодобывающей шахте в регионе Арекипа на юге Перу, сообщают региональные власти.
Как сообщается, инцидент произошел в субботу ночью на шахте "Эсперанса 1" в провинции Кондесуйос.
«

"Владелец шахты Эстебан Рей Уамани Урдай обратился в полицейский участок… за помощью и сообщил, что 27 человек погибли от удушья", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице властей региона в Facebook*.

Причиной трагедии, по предварительным данным, стало короткое замыкание.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
В Турции задержали подозреваемых по делу о взрыве на шахте
27 октября 2022, 17:36
 
В миреПеруАрекипа (регион)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала