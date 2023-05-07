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В Перу не менее 27 человек погибли в пожаре на шахте

В Перу не менее 27 человек погибли в пожаре на шахте - РИА Новости, 07.05.2023

В Перу не менее 27 человек погибли в пожаре на шахте

По меньшей мере 27 человек погибли в результате пожара на золотодобывающей шахте в регионе Арекипа на юге Перу, сообщают региональные власти. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T13:19

2023-05-07T13:19

2023-05-07T13:19

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. По меньшей мере 27 человек погибли в результате пожара на золотодобывающей шахте в регионе Арекипа на юге Перу, сообщают региональные власти. Как сообщается, инцидент произошел в субботу ночью на шахте "Эсперанса 1" в провинции Кондесуйос. Причиной трагедии, по предварительным данным, стало короткое замыкание.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221027/shakhta-1827275599.html

перу

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в мире, перу, арекипа (регион)