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В Перу не менее 27 человек погибли в пожаре на шахте
В Перу не менее 27 человек погибли в пожаре на шахте - РИА Новости, 07.05.2023
В Перу не менее 27 человек погибли в пожаре на шахте
По меньшей мере 27 человек погибли в результате пожара на золотодобывающей шахте в регионе Арекипа на юге Перу, сообщают региональные власти. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T13:19
2023-05-07T13:19
2023-05-07T13:19
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. По меньшей мере 27 человек погибли в результате пожара на золотодобывающей шахте в регионе Арекипа на юге Перу, сообщают региональные власти. Как сообщается, инцидент произошел в субботу ночью на шахте "Эсперанса 1" в провинции Кондесуйос. Причиной трагедии, по предварительным данным, стало короткое замыкание.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, перу, арекипа (регион)
В мире, Перу, Арекипа (регион)
В Перу не менее 27 человек погибли в пожаре на шахте
На юге Перу не менее 27 человек погибли в пожаре на золотодобывающей шахте
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. По меньшей мере 27 человек погибли в результате пожара на золотодобывающей шахте в регионе Арекипа на юге Перу, сообщают региональные власти.
Как сообщается, инцидент произошел в субботу ночью на шахте "Эсперанса 1" в провинции Кондесуйос.
«
"Владелец шахты Эстебан Рей Уамани Урдай обратился в полицейский участок… за помощью и сообщил, что 27 человек погибли от удушья", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице властей региона в Facebook*.
Причиной трагедии, по предварительным данным, стало короткое замыкание.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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