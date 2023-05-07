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В Свердловской области локализовали пожар в поселке Первомайский - РИА Новости, 07.05.2023
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10:46 07.05.2023 (обновлено: 11:10 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/pozhar-1870288130.html
В Свердловской области локализовали пожар в поселке Первомайский
В Свердловской области локализовали пожар в поселке Первомайский - РИА Новости, 07.05.2023
В Свердловской области локализовали пожар в поселке Первомайский
Пожар в районе складов в поселке Первомайский в Свердловской области локализован, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T10:46
2023-05-07T11:10
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
режевской городской округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Пожар в районе складов в поселке Первомайский в Свердловской области локализован, сообщает региональный главк МЧС.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в поселке Первомайский в Режевском городском округе в Свердловской области горят склады. По данным МЧС, пострадавших нет. Сгорели два склада, спасатели не допустили распространение огня на три складских строения."Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось остановить распространение огня в районе поселка Первомайского Режевского городского округа, где из-за перехода лесного пожара на строения огнем были уничтожены два складских помещения общей площадью 960 квадратных метра. Пожар локализован, огнеборцы проливают отдельные очаги горения сухой растительности на площади 20 гектаров", - говорится в сообщении.По данным МЧС, в настоящее время в регионе продолжают действовать 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. В Асбестовском городском округе - 4 природных пожара на площади 7,2 тысячи гектаров.Общая группировка специалистов, ведущих борьбу с природными пожарами на Среднем Урале, увеличена до 2,5 тысячи человек, в тушении огня задействовано 496 единиц спецтехники. В тушении пожаров задействована авиация МЧС России, Росгвардии, министерства обороны и Авиалесоохраны. Так, самолет Бе-200 проводит сбросы воды в Верхнепышминском городском округе, вертолет Ми-8 с водосливным устройством участвует в тушении очагов горения в городском округе Богданович, применение борта Ил-76 спланировано в Березовском городском округе.Как подчеркнули в региональном главке МЧС, пострадавших среди гражданского населения и участников тушения пожаров нет.
https://ria.ru/20230506/pozhary-1870091954.html
https://ria.ru/20230506/pozhar-1870099472.html
свердловская область
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Тушение пожаров в Свердловской области
Тушение пожаров в Свердловской области
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), режевской городской округ
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Режевской городской округ
В Свердловской области локализовали пожар в поселке Первомайский

В Свердловской области локализовали пожар в районе двух складов в поселке Первомайский

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Пожар в районе складов в поселке Первомайский в Свердловской области локализован, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в поселке Первомайский в Режевском городском округе в Свердловской области горят склады. По данным МЧС, пострадавших нет. Сгорели два склада, спасатели не допустили распространение огня на три складских строения.
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"Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось остановить распространение огня в районе поселка Первомайского Режевского городского округа, где из-за перехода лесного пожара на строения огнем были уничтожены два складских помещения общей площадью 960 квадратных метра. Пожар локализован, огнеборцы проливают отдельные очаги горения сухой растительности на площади 20 гектаров", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, в настоящее время в регионе продолжают действовать 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. В Асбестовском городском округе - 4 природных пожара на площади 7,2 тысячи гектаров.
Общая группировка специалистов, ведущих борьбу с природными пожарами на Среднем Урале, увеличена до 2,5 тысячи человек, в тушении огня задействовано 496 единиц спецтехники. В тушении пожаров задействована авиация МЧС России, Росгвардии, министерства обороны и Авиалесоохраны. Так, самолет Бе-200 проводит сбросы воды в Верхнепышминском городском округе, вертолет Ми-8 с водосливным устройством участвует в тушении очагов горения в городском округе Богданович, применение борта Ил-76 спланировано в Березовском городском округе.
Как подчеркнули в региональном главке МЧС, пострадавших среди гражданского населения и участников тушения пожаров нет.
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ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Режевской городской округ
 
 
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