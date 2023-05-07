Посылки до десяти килограммов для бойцов СВО теперь доставляют бесплатно
Чернышенко: посылки до десяти килограммов для участников СВО с 1 мая доставляют бесплатно
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛиния сортировки посылок и пакетов в логистическом почтовом центре "Почты России"
Линия сортировки посылок и пакетов в логистическом почтовом центре "Почты России". Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посылки весом до 10 килограммов для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно, соответствующее поручение было дано Минцифры совместно с "Почтой России", сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
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"В преддверии Дня Победы особенно важно, чтобы военнослужащие ощутили внимание и заботу со стороны друзей и близких. Мы приняли решение и дали соответствующие поручения, чтобы посылки весом до 10 килограммов для участников СВО доставлялись бесплатно. Эта мера действует с 1 мая 2023 года. Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов. Это будет значимой поддержкой им в канун праздника Победы", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер отметил, что указания переданы во все почтовые отделения страны, включая Херсонскую, Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Крым.
"По информации "Почты России", число посылок до 10 килограммов, которое может оформить один отправитель, не ограничено. Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре "Почты России" по телефону 8-800-100-00-00", - добавили в аппарате замглавы правительства.
Отмечается, что поручение обеспечить бесплатную доставку было дано Минцифры совместно с ФГУП "Почта России".
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"Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях — передавать такие отправления операторам важно в открытом виде. … Мы отвозим посылки в логистический центр в Москве, там передаем представителям Минобороны, которые уже доставляют их получателям", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Почты России".