https://ria.ru/20230507/posylki-1870275009.html

Посылки до десяти килограммов для бойцов СВО теперь доставляют бесплатно

Посылки до десяти килограммов для бойцов СВО теперь доставляют бесплатно - РИА Новости, 07.05.2023

Посылки до десяти килограммов для бойцов СВО теперь доставляют бесплатно

Посылки весом до 10 килограммов для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно, соответствующее поручение было дано Минцифры совместно с "Почтой... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T09:21

2023-05-07T09:21

2023-05-07T10:17

специальная военная операция на украине

общество

россия

дмитрий чернышенко

почта россии

вооруженные силы рф

республика крым

луганская народная республика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посылки весом до 10 килограммов для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно, соответствующее поручение было дано Минцифры совместно с "Почтой России", сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Вице-премьер отметил, что указания переданы во все почтовые отделения страны, включая Херсонскую, Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Крым. "По информации "Почты России", число посылок до 10 килограммов, которое может оформить один отправитель, не ограничено. Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре "Почты России" по телефону 8-800-100-00-00", - добавили в аппарате замглавы правительства. Отмечается, что поручение обеспечить бесплатную доставку было дано Минцифры совместно с ФГУП "Почта России".

https://ria.ru/20230428/gruz-1870270185.html

россия

республика крым

луганская народная республика

запорожская область

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донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий чернышенко, почта россии, вооруженные силы рф, республика крым, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика