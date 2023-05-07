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Посылки до десяти килограммов для бойцов СВО теперь доставляют бесплатно - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:21 07.05.2023 (обновлено: 10:17 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/posylki-1870275009.html
Посылки до десяти килограммов для бойцов СВО теперь доставляют бесплатно
Посылки до десяти килограммов для бойцов СВО теперь доставляют бесплатно - РИА Новости, 07.05.2023
Посылки до десяти килограммов для бойцов СВО теперь доставляют бесплатно
Посылки весом до 10 килограммов для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно, соответствующее поручение было дано Минцифры совместно с "Почтой... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T09:21
2023-05-07T10:17
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий чернышенко
почта россии
вооруженные силы рф
республика крым
луганская народная республика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посылки весом до 10 килограммов для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно, соответствующее поручение было дано Минцифры совместно с "Почтой России", сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Вице-премьер отметил, что указания переданы во все почтовые отделения страны, включая Херсонскую, Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Крым. "По информации "Почты России", число посылок до 10 килограммов, которое может оформить один отправитель, не ограничено. Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре "Почты России" по телефону 8-800-100-00-00", - добавили в аппарате замглавы правительства. Отмечается, что поручение обеспечить бесплатную доставку было дано Минцифры совместно с ФГУП "Почта России".
https://ria.ru/20230428/gruz-1870270185.html
россия
республика крым
луганская народная республика
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общество, россия, дмитрий чернышенко, почта россии, вооруженные силы рф, республика крым, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Почта России, Вооруженные силы РФ, Республика Крым, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
Посылки до десяти килограммов для бойцов СВО теперь доставляют бесплатно

Чернышенко: посылки до десяти килограммов для участников СВО с 1 мая доставляют бесплатно

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛиния сортировки посылок и пакетов в логистическом почтовом центре "Почты России"
Линия сортировки посылок и пакетов в логистическом почтовом центре Почты России - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Линия сортировки посылок и пакетов в логистическом почтовом центре "Почты России". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посылки весом до 10 килограммов для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно, соответствующее поручение было дано Минцифры совместно с "Почтой России", сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«
"В преддверии Дня Победы особенно важно, чтобы военнослужащие ощутили внимание и заботу со стороны друзей и близких. Мы приняли решение и дали соответствующие поручения, чтобы посылки весом до 10 килограммов для участников СВО доставлялись бесплатно. Эта мера действует с 1 мая 2023 года. Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов. Это будет значимой поддержкой им в канун праздника Победы", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер отметил, что указания переданы во все почтовые отделения страны, включая Херсонскую, Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Крым.
"По информации "Почты России", число посылок до 10 килограммов, которое может оформить один отправитель, не ограничено. Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре "Почты России" по телефону 8-800-100-00-00", - добавили в аппарате замглавы правительства.
Отмечается, что поручение обеспечить бесплатную доставку было дано Минцифры совместно с ФГУП "Почта России".
«

"Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях — передавать такие отправления операторам важно в открытом виде. … Мы отвозим посылки в логистический центр в Москве, там передаем представителям Минобороны, которые уже доставляют их получателям", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Почты России".

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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоПочта РоссииВооруженные силы РФРеспублика КрымЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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