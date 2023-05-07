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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП с каруселью в Оренбурге

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП с каруселью в Оренбурге - РИА Новости, 07.05.2023

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП с каруселью в Оренбурге

Врачи оценивают состояние пострадавших в ЧП с каруселью в Оренбурге как стабильное, сообщила в Telegram-канале глава регионального Минздрава Татьяна Савинова. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T10:31

2023-05-07T10:31

2023-05-07T11:56

происшествия

оренбург

оренбургская область

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УФА, 7 мая — РИА Новости. Врачи оценивают состояние пострадавших в ЧП с каруселью в Оренбурге как стабильное, сообщила в Telegram-канале глава регионального Минздрава Татьяна Савинова. Сегодня утром она навестила всех пострадавших, которых лечат в четырех оренбургских больницах. "Состояние всех пострадавших стабильное, ухудшений нет. Состояние двух пациентов расценивается как удовлетворительное, одна девочка сегодня будет выписана. Семь человек остаются в состоянии средней тяжести", — рассказала Савинова. По ее словам, десятилетняя девочка остается в тяжелом состоянии, но она в сознании и дышит самостоятельно. "Операция ей не требуется, получает консервативное лечение, по ней консультируются с лучшими врачами страны", — добавила чиновница. Состояние еще одной женщины оценивается как крайне тяжелое. Она находится в клинике Пирогова. "Ее лечат лучшие врачи четырех областных клиник, состояние крайне тяжелое, но без отрицательной динамики", — добавила Савинова.ЧП в парке "Оренпарк" произошло накануне днем: на карусели "Вихрь" во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 потребовалась госпитализация, остальные лечатся амбулаторно. Причиной аварии в мэрии назвали поломку в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в Оренбургской области проверяют все детские парки и комнаты отдыха.

https://ria.ru/20230506/karusel-1870188909.html

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происшествия, оренбург, оренбургская область