Участники СВР из КЧР в канун Дня Победы получат восемь тонн гумпомощи
Участники спецоперации из КЧР в канун Дня Победы получат восемь тонн гуманитарной помощи
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии в канун Дня Победы отправили восемь тонн продовольствия для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.
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"Восемь тонн груза поддержки уже завтра получат ко Дню Великой Победы наши бойцы, которые достойно несут службу в зоне проведения специальной военной операции", - написал Темрезов.
По его словам, груз из продуктов питания и питьевой воды сформировал Единый республиканский штаб по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при участии правительства КЧР, регионального отделения "Единой России" и местных производителей.
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"Подарки к празднику получат солдаты, которые проходят службу в составе 100-й отдельной разведывательной бригады и 34-й отдельной горной мотострелковой бригады", - добавил глава Карачаево-Черкесии и поздравил военнослужащих с Днем Победы.
Ранее власти Карачаево-Черкесии отправили очередной груз помощи для бойцов в зоне специальной военной операции, в него вошли автомобили скорой помощи, тепловизоры и письма со словами поддержки от детей.