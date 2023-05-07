https://ria.ru/20230507/pomosch-1870350898.html

Участники СВР из КЧР в канун Дня Победы получат восемь тонн гумпомощи

Участники СВР из КЧР в канун Дня Победы получат восемь тонн гумпомощи - РИА Новости, 07.05.2023

Участники СВР из КЧР в канун Дня Победы получат восемь тонн гумпомощи

Власти Карачаево-Черкесии в канун Дня Победы отправили восемь тонн продовольствия для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, сообщил... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T17:41

2023-05-07T17:41

2023-05-07T19:04

специальная военная операция на украине

надежные люди

рашид темрезов

день победы

карачаево-черкесская республика (кчр)

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НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии в канун Дня Победы отправили восемь тонн продовольствия для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале. По его словам, груз из продуктов питания и питьевой воды сформировал Единый республиканский штаб по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при участии правительства КЧР, регионального отделения "Единой России" и местных производителей. Ранее власти Карачаево-Черкесии отправили очередной груз помощи для бойцов в зоне специальной военной операции, в него вошли автомобили скорой помощи, тепловизоры и письма со словами поддержки от детей.

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870012583.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

надежные люди, рашид темрезов, день победы, карачаево-черкесская республика (кчр)