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Участники СВР из КЧР в канун Дня Победы получат восемь тонн гумпомощи - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 07.05.2023 (обновлено: 19:04 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/pomosch-1870350898.html
Участники СВР из КЧР в канун Дня Победы получат восемь тонн гумпомощи
Участники СВР из КЧР в канун Дня Победы получат восемь тонн гумпомощи - РИА Новости, 07.05.2023
Участники СВР из КЧР в канун Дня Победы получат восемь тонн гумпомощи
Власти Карачаево-Черкесии в канун Дня Победы отправили восемь тонн продовольствия для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, сообщил... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T17:41
2023-05-07T19:04
специальная военная операция на украине
надежные люди
рашид темрезов
день победы
карачаево-черкесская республика (кчр)
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НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии в канун Дня Победы отправили восемь тонн продовольствия для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале. По его словам, груз из продуктов питания и питьевой воды сформировал Единый республиканский штаб по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при участии правительства КЧР, регионального отделения "Единой России" и местных производителей. Ранее власти Карачаево-Черкесии отправили очередной груз помощи для бойцов в зоне специальной военной операции, в него вошли автомобили скорой помощи, тепловизоры и письма со словами поддержки от детей.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870012583.html
РИА Новости
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надежные люди, рашид темрезов, день победы, карачаево-черкесская республика (кчр)
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Рашид Темрезов, День Победы, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Участники СВР из КЧР в канун Дня Победы получат восемь тонн гумпомощи

Участники спецоперации из КЧР в канун Дня Победы получат восемь тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии в канун Дня Победы отправили восемь тонн продовольствия для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.
«
"Восемь тонн груза поддержки уже завтра получат ко Дню Великой Победы наши бойцы, которые достойно несут службу в зоне проведения специальной военной операции", - написал Темрезов.
По его словам, груз из продуктов питания и питьевой воды сформировал Единый республиканский штаб по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при участии правительства КЧР, регионального отделения "Единой России" и местных производителей.
«
"Подарки к празднику получат солдаты, которые проходят службу в составе 100-й отдельной разведывательной бригады и 34-й отдельной горной мотострелковой бригады", - добавил глава Карачаево-Черкесии и поздравил военнослужащих с Днем Победы.
Ранее власти Карачаево-Черкесии отправили очередной груз помощи для бойцов в зоне специальной военной операции, в него вошли автомобили скорой помощи, тепловизоры и письма со словами поддержки от детей.
Автомобили скорой помощи, тепловизоры и письма от детей отправили из КЧР бойцам СВО
Машины скорой помощи и тепловизоры отправили из КЧР бойцам спецоперации
5 мая, 17:59
 
Специальная военная операция на УкраинеНадежные людиРашид ТемрезовДень ПобедыКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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