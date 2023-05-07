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Президентский полк службы коменданта Московского Кремля ФСО России - РИА Новости, 07.05.2023
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05:26 07.05.2023
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Президентский полк службы коменданта Московского Кремля ФСО России
Президентский полк службы коменданта Московского Кремля ФСО России - РИА Новости, 07.05.2023
Президентский полк службы коменданта Московского Кремля ФСО России
Президентский (кремлевский) полк – уникальная воинская часть, которая решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства,... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T05:26
2023-05-07T05:26
справки
россия
президентский полк
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Президентский (кремлевский) полк – уникальная воинская часть, которая решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства, сохранности кремлевских ценностей, других важных государственных объектов, участию в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, выделению почетных караулов, несению службы у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.Полк входит в состав в Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ и имеет статус спецслужбы. Подчиняется непосредственно президенту РФ – Верховному Главнокомандующему.Датой рождения Президентского полка считается 8 апреля 1936 года, когда приказом № 122 по гарнизону Московского Кремля Батальон особого назначения был реорганизован в Полк специального назначения. День части отмечается 7 мая. Ежегодно в этот день происходит представление Президентского полка президенту России.История части неразрывно связана с историей страны.После переезда советского правительства из Петрограда (ныне Санкт-Петербург) в Москву в 1918 году службу по охране Кремля несли латышские стрелки, которые подчинялись коменданту Кремля. В сентябре 1918 года на смену латышским стрелкам, отправленным на фронт, из Лефортова в Кремль были передислоцированы пулеметные курсы. В январе 1919 года они были переименованы в Первые московские пулеметные курсы по подготовке командного состава Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА).Таким образом, в Кремле была создана школа красных командиров (позднее школа ВЦИК – школа Всероссийского центрального исполнительного комитета). Учащихся школы принято было называть кремлевскими курсантами. На них были возложены задачи охраны и обороны Кремля, обеспечения безопасности руководителей государства и правительства, участия в охранных мероприятиях во время встреч руководителей государства и правительства с представителями зарубежных стран, осуществление пропускного режима и поддержание порядка на территории Кремля.Во время гражданской войны и иностранной интервенции (1918-1922) деятельность школы ВЦИК, кроме караульной службы по охране Кремля, была подчинена интересам фронта. С 1924 года по 1935 год кремлевские курсанты несли службу у входа в Мавзолей Ленина, где по решению Президиума ВЦИК был учрежден почетный пост (в дальнейшем и вплоть до октября 1993 года эта задача была возложена на военнослужащих Полка специального назначения).В связи с необходимостью улучшения процесса подготовки военных кадров в октябре 1935 года школа ВЦИК была переведена с территории Кремля в другое место. Задачи по охране были переданы Батальону особого назначения, который в апреле 1936 года реорганизовали в Полк специального назначения.В начале Великой Отечественной войны (1941-1945) полк перешел на усиленную охрану и оборону Кремля. На кремлевской стене установили круглосуточное дежурство боевых расчетов. В 1942-1943 годах из состава полка в действующую армию было отправлено четыре группы снайперов, уничтоживших 1200 солдат и офицеров нацистской армии. За годы войны погибли 97 воинов-кремлевцев. Их имена занесены на памятную доску Арсенала Кремля. Полку вручено Боевое Красное знамя (1944) – символ воинской чести, доблести и славы. Три парадных батальона полка принимали участие в историческом параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.В 1952 году Полк специального назначения преобразовали в Отдельный полк специального назначения. В 1956 году в его составе образовали отдельный мотоциклетный взвод, подчиненный начальнику штаба полка. Его основной задачей было обеспечение безопасности главы советского государства и членов правительства, руководителей иностранных государств и делегаций, пребывавших с официальным визитом в СССР, при следовании в Московский Кремль. Взвод расформировали в 1990 году.24 июля 1973 года Отдельный Краснознаменный полк специального назначения переименовали в Отдельный Краснознаменный Кремлевский полк Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР.В июле 1976 года в полку была создана рота специального караула, по полковой нумерации ставшая первой. Она выполняла задачи почетного караула (специального караула) у Мавзолея В.И. Ленина в Москве с декабря 1977 года до октября 1993 года.Кремлевский полк был награжден орденом Красного Знамени (1965) за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны и высокие показатели в боевой и политической подготовке, а также орденом Октябрьской революции (1986) за заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР и достижений высоких результатов в службе.В 1991 году Отдельный Кремлевский полк КГБ СССР был переименован в Отдельный Кремлевский полк Управления охраны при Аппарате Президента СССР. С 1992 года он стал называться Отдельным Кремлевским полком комендатуры Московского Кремля Главного управления охраны Российской Федерации.Непосредственное руководство полком осуществлял начальник Управления службы охраны КГБ СССР, с августа 1991 года – президент СССР, с декабря 1991 года – президент РФ.Указом президента РФ от 20 марта 1993 года Отдельный Краснознаменный Кремлевский полк был преобразован в Президентский полк комендатуры Московского Кремля Главного управления охраны РФ. С того же времени первая рота (Рота специального караула) полка вновь стала обеспечивать проведение протокольных мероприятий. Кроме того, в соответствии с указом президента РФ от 8 декабря 1997 года она выполняет задачи почетного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Москве.В мае 1994 года изменилась организационно-штатная структура полка – основной огневой силой стал мотострелковый батальон, включавший мотострелковые, артиллерийские, зенитные подразделения, а также подразделения обеспечения и обслуживания; вводилась и бронетанковая служба.С 2000 года военнослужащие полка участвуют в инаугурации президента РФ в Большом Кремлевском дворце, они вносят в зал государственные атрибуты и символы президентской власти.2 сентября 2002 года на основании указа президента РФ в Президентский полк был включен кавалерийский почетный эскорт, созданный на базе 11-го Отдельного казачьего кавалерийского полка. Основной задачей кавалерийского почетного эскорта является обеспечение различных государственных и иных мероприятий и ритуалов.С 2004 года Президентский полк организационно стал входить в службу коменданта Московского Кремля ФСО России.17 сентября 2004 года подразделения полка в составе кавалеристов Кавалерийского почетного эскорта и военнослужащих роты специального караула при участии духовой группы Президентского оркестра службы коменданта Московского Кремля впервые провели церемонию развода конных и пеших караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля. Новый церемониал связал воедино разные эпохи российского воинства. Помимо обязательных элементов развода караулов, включающих в себя торжественное построение, доклад начальнику караула, исполнение военным оркестром фрагмента "Развод", прохождение торжественным маршем в сопровождении оркестра, новый церемониал включил в себя демонстрацию строевых приемов с оружием и элементы "конной карусели", которые сопровождаются исторической российской военной музыкой. С тех пор в летний период эта церемония проводится еженедельно.В настоящее время в состав Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО входят три батальона, кавалерийский почетный эскорт и батальон оперативного резерва. Казармы военнослужащих находятся в историческом здании Арсенала (Цейхгауза) Московского Кремля, построенного по указу Петра I. Отдельные подразделения разбросаны по территории Московской области. В Подмосковье имеется учебный центр полка.Личный состав Президентского полка носит военную форму одежды, установленную для военнослужащих РФ. Отличиями являются: буквы ПП золотистого цвета на погонах военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; нарукавный знак с символами гарнизона Московского Кремля; нагрудный знак в виде креста и зубцов Кремлевской стены, покрытых эмалью красного цвета, в центре знака – накладки в виде двух пересекающихся посольских топориков золотистого цвета. Личный состав 1-й роты имеет церемониальную форму одежды, восходящую к парадной форме лейб-гвардии полков российской армии XIX – начало XX веков.Президентский полк комплектуется за счет призывников и контрактников.Отбор кандидатов для службы в Президентском полку осуществляется военкоматами, оперативными работниками Федеральной службы безопасности РФ, главами административно-территориальных органов власти и офицерами полка. Среди критериев отбора: рост от 175 до 190 сантиметров, хорошее знание русского языка, отсутствие дефектов речи и татуировок на теле, отличное здоровье и физическое развитие, а также наличие среднего (полного) общего образования, отсутствие близких родственников, проживающих за границей, судимых за государственные или иные тяжкие преступления, и т.д.Среди призванных солдат отбирают лучших и предлагают перейти служить по контракту.Первый контракт с поступающими на военную службу на должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщик, заключается на пять лет. За время службы контрактник может получить высшее образование с перспективой получения офицерского звания.Командир Президентского полка – генерал-майор Андрей Филякин.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, президентский полк
Справки, Россия, Президентский полк

Президентский полк службы коменданта Московского Кремля ФСО России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие роты специального караула Президентского полка ФСО России на церемония вручения аттестатов выпускникам кадетских классов ФСО России на Соборной площади Московского Кремля
Военнослужащие роты специального караула Президентского полка ФСО России на церемония вручения аттестатов выпускникам кадетских классов ФСО России на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президентский (кремлевский) полк – уникальная воинская часть, которая решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства, сохранности кремлевских ценностей, других важных государственных объектов, участию в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, выделению почетных караулов, несению службы у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Полк входит в состав в Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ и имеет статус спецслужбы. Подчиняется непосредственно президенту РФ – Верховному Главнокомандующему.
Датой рождения Президентского полка считается 8 апреля 1936 года, когда приказом № 122 по гарнизону Московского Кремля Батальон особого назначения был реорганизован в Полк специального назначения. День части отмечается 7 мая. Ежегодно в этот день происходит представление Президентского полка президенту России.
История части неразрывно связана с историей страны.
После переезда советского правительства из Петрограда (ныне Санкт-Петербург) в Москву в 1918 году службу по охране Кремля несли латышские стрелки, которые подчинялись коменданту Кремля. В сентябре 1918 года на смену латышским стрелкам, отправленным на фронт, из Лефортова в Кремль были передислоцированы пулеметные курсы. В январе 1919 года они были переименованы в Первые московские пулеметные курсы по подготовке командного состава Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА).
Таким образом, в Кремле была создана школа красных командиров (позднее школа ВЦИК – школа Всероссийского центрального исполнительного комитета). Учащихся школы принято было называть кремлевскими курсантами. На них были возложены задачи охраны и обороны Кремля, обеспечения безопасности руководителей государства и правительства, участия в охранных мероприятиях во время встреч руководителей государства и правительства с представителями зарубежных стран, осуществление пропускного режима и поддержание порядка на территории Кремля.
Во время гражданской войны и иностранной интервенции (1918-1922) деятельность школы ВЦИК, кроме караульной службы по охране Кремля, была подчинена интересам фронта. С 1924 года по 1935 год кремлевские курсанты несли службу у входа в Мавзолей Ленина, где по решению Президиума ВЦИК был учрежден почетный пост (в дальнейшем и вплоть до октября 1993 года эта задача была возложена на военнослужащих Полка специального назначения).
В связи с необходимостью улучшения процесса подготовки военных кадров в октябре 1935 года школа ВЦИК была переведена с территории Кремля в другое место. Задачи по охране были переданы Батальону особого назначения, который в апреле 1936 года реорганизовали в Полк специального назначения.
В начале Великой Отечественной войны (1941-1945) полк перешел на усиленную охрану и оборону Кремля. На кремлевской стене установили круглосуточное дежурство боевых расчетов. В 1942-1943 годах из состава полка в действующую армию было отправлено четыре группы снайперов, уничтоживших 1200 солдат и офицеров нацистской армии. За годы войны погибли 97 воинов-кремлевцев. Их имена занесены на памятную доску Арсенала Кремля. Полку вручено Боевое Красное знамя (1944) – символ воинской чести, доблести и славы. Три парадных батальона полка принимали участие в историческом параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
В 1952 году Полк специального назначения преобразовали в Отдельный полк специального назначения. В 1956 году в его составе образовали отдельный мотоциклетный взвод, подчиненный начальнику штаба полка. Его основной задачей было обеспечение безопасности главы советского государства и членов правительства, руководителей иностранных государств и делегаций, пребывавших с официальным визитом в СССР, при следовании в Московский Кремль. Взвод расформировали в 1990 году.
24 июля 1973 года Отдельный Краснознаменный полк специального назначения переименовали в Отдельный Краснознаменный Кремлевский полк Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР.
В июле 1976 года в полку была создана рота специального караула, по полковой нумерации ставшая первой. Она выполняла задачи почетного караула (специального караула) у Мавзолея В.И. Ленина в Москве с декабря 1977 года до октября 1993 года.
Кремлевский полк был награжден орденом Красного Знамени (1965) за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны и высокие показатели в боевой и политической подготовке, а также орденом Октябрьской революции (1986) за заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР и достижений высоких результатов в службе.
В 1991 году Отдельный Кремлевский полк КГБ СССР был переименован в Отдельный Кремлевский полк Управления охраны при Аппарате Президента СССР. С 1992 года он стал называться Отдельным Кремлевским полком комендатуры Московского Кремля Главного управления охраны Российской Федерации.
Непосредственное руководство полком осуществлял начальник Управления службы охраны КГБ СССР, с августа 1991 года – президент СССР, с декабря 1991 года – президент РФ.
Указом президента РФ от 20 марта 1993 года Отдельный Краснознаменный Кремлевский полк был преобразован в Президентский полк комендатуры Московского Кремля Главного управления охраны РФ. С того же времени первая рота (Рота специального караула) полка вновь стала обеспечивать проведение протокольных мероприятий. Кроме того, в соответствии с указом президента РФ от 8 декабря 1997 года она выполняет задачи почетного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Москве.
В мае 1994 года изменилась организационно-штатная структура полка – основной огневой силой стал мотострелковый батальон, включавший мотострелковые, артиллерийские, зенитные подразделения, а также подразделения обеспечения и обслуживания; вводилась и бронетанковая служба.
С 2000 года военнослужащие полка участвуют в инаугурации президента РФ в Большом Кремлевском дворце, они вносят в зал государственные атрибуты и символы президентской власти.
2 сентября 2002 года на основании указа президента РФ в Президентский полк был включен кавалерийский почетный эскорт, созданный на базе 11-го Отдельного казачьего кавалерийского полка. Основной задачей кавалерийского почетного эскорта является обеспечение различных государственных и иных мероприятий и ритуалов.
С 2004 года Президентский полк организационно стал входить в службу коменданта Московского Кремля ФСО России.
17 сентября 2004 года подразделения полка в составе кавалеристов Кавалерийского почетного эскорта и военнослужащих роты специального караула при участии духовой группы Президентского оркестра службы коменданта Московского Кремля впервые провели церемонию развода конных и пеших караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля. Новый церемониал связал воедино разные эпохи российского воинства. Помимо обязательных элементов развода караулов, включающих в себя торжественное построение, доклад начальнику караула, исполнение военным оркестром фрагмента "Развод", прохождение торжественным маршем в сопровождении оркестра, новый церемониал включил в себя демонстрацию строевых приемов с оружием и элементы "конной карусели", которые сопровождаются исторической российской военной музыкой. С тех пор в летний период эта церемония проводится еженедельно.
В настоящее время в состав Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО входят три батальона, кавалерийский почетный эскорт и батальон оперативного резерва. Казармы военнослужащих находятся в историческом здании Арсенала (Цейхгауза) Московского Кремля, построенного по указу Петра I. Отдельные подразделения разбросаны по территории Московской области. В Подмосковье имеется учебный центр полка.
Личный состав Президентского полка носит военную форму одежды, установленную для военнослужащих РФ. Отличиями являются: буквы ПП золотистого цвета на погонах военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; нарукавный знак с символами гарнизона Московского Кремля; нагрудный знак в виде креста и зубцов Кремлевской стены, покрытых эмалью красного цвета, в центре знака – накладки в виде двух пересекающихся посольских топориков золотистого цвета. Личный состав 1-й роты имеет церемониальную форму одежды, восходящую к парадной форме лейб-гвардии полков российской армии XIX – начало XX веков.
Президентский полк комплектуется за счет призывников и контрактников.
Отбор кандидатов для службы в Президентском полку осуществляется военкоматами, оперативными работниками Федеральной службы безопасности РФ, главами административно-территориальных органов власти и офицерами полка. Среди критериев отбора: рост от 175 до 190 сантиметров, хорошее знание русского языка, отсутствие дефектов речи и татуировок на теле, отличное здоровье и физическое развитие, а также наличие среднего (полного) общего образования, отсутствие близких родственников, проживающих за границей, судимых за государственные или иные тяжкие преступления, и т.д.
Среди призванных солдат отбирают лучших и предлагают перейти служить по контракту.
Первый контракт с поступающими на военную службу на должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщик, заключается на пять лет. За время службы контрактник может получить высшее образование с перспективой получения офицерского звания.
Командир Президентского полка – генерал-майор Андрей Филякин.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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