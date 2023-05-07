https://ria.ru/20230507/pogoda-1870387180.html

Москвичам рассказали о погоде на неделе

Москвичам рассказали о погоде на неделе - РИА Новости, 07.05.2023

Москвичам рассказали о погоде на неделе

Неделя в Москве начнётся с ночных заморозков, а к концу недели ожидается до плюс 22, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T21:40

2023-05-07T21:40

2023-05-07T21:41

общество

евгений тишковец

день победы

москва

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Неделя в Москве начнётся с ночных заморозков, а к концу недели ожидается до плюс 22, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В понедельник ночью будет минус 3 - плюс 2, днем до плюс 9 - плюс 14 и без осадков. В День Победы под утро минус 2 - плюс 3, а после полудня воздух прогреется до плюс 11 - плюс 16, обойдется без дождей", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в среду станет еще на градус теплее, но кое-где возможны незначительные дожди. "В четверг столбики термометров, подогреваемые солнцем, наконец-то, после почти двухнедельного периода не характерного для этого времени года холода вернутся в свое климатическое русло, до плюс 14 - плюс 19. В пятницу погожий антициклон закрепит свои позиции, и к середине дня температура повысится до плюс 15 - плюс 20", - пояснил метеоролог. По его словам, в следующие выходные в условиях малооблачной погоды ночная температура будет колебаться от плюс 7 до плюс 12, днем термометры покажут от плюс 17 до плюс 22. "Умеренное майское 20-градусное тепло продержится до конца месяца", - добавил он.

https://ria.ru/20230504/prazdniki-1869710508.html

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общество, евгений тишковец, день победы, москва