https://ria.ru/20230507/pogoda-1870276318.html

В Москве и Подмосковье вторую ночь подряд зафиксировали заморозки

В Москве и Подмосковье вторую ночь подряд зафиксировали заморозки - РИА Новости, 07.05.2023

В Москве и Подмосковье вторую ночь подряд зафиксировали заморозки

Заморозки до минус 5 градусов были в московском регионе минувшей ночью, однако в Москве "морозный" рекорд не состоялся, сообщил в своём Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T09:30

2023-05-07T09:30

2023-05-07T09:30

общество

москва

новая москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

день победы

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заморозки до минус 5 градусов были в московском регионе минувшей ночью, однако в Москве "морозный" рекорд не состоялся, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, в Подмосковье холоднее всего было в Клину, там столбики термометров опустились до минус 5 градусов.

https://ria.ru/20230503/pogoda-1869360762.html

москва

новая москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, новая москва, московская область (подмосковье), михаил леус, день победы, погода, центр "фобос"