Рейтинг@Mail.ru
В Москве и Подмосковье вторую ночь подряд зафиксировали заморозки - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/pogoda-1870276318.html
В Москве и Подмосковье вторую ночь подряд зафиксировали заморозки
В Москве и Подмосковье вторую ночь подряд зафиксировали заморозки - РИА Новости, 07.05.2023
В Москве и Подмосковье вторую ночь подряд зафиксировали заморозки
Заморозки до минус 5 градусов были в московском регионе минувшей ночью, однако в Москве "морозный" рекорд не состоялся, сообщил в своём Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T09:30
2023-05-07T09:30
общество
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
день победы
погода
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152108/57/1521085785_0:306:5157:3207_1920x0_80_0_0_ad4b31cb0701c1af318486a595557a6c.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заморозки до минус 5 градусов были в московском регионе минувшей ночью, однако в Москве "морозный" рекорд не состоялся, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, в Подмосковье холоднее всего было в Клину, там столбики термометров опустились до минус 5 градусов.
https://ria.ru/20230503/pogoda-1869360762.html
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152108/57/1521085785_144:0:4727:3437_1920x0_80_0_0_bab9a7527f68ce6b4cb774608584c7c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, новая москва, московская область (подмосковье), михаил леус, день победы, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Новая Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, День Победы, Погода, Центр "Фобос"
В Москве и Подмосковье вторую ночь подряд зафиксировали заморозки

Синоптик Леус: в московском регионе ночью зафиксировали заморозки до минус пяти градусов

© Pixabay / jill111Иней на траве
Иней на траве - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Pixabay / jill111
Иней на траве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заморозки до минус 5 градусов были в московском регионе минувшей ночью, однако в Москве "морозный" рекорд не состоялся, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
""Морозного" рекорда в Москве не случилось. Тем не менее, прогноз оправдался, и второй день продолжаются в городе заморозки. Минимальная температура воздуха на главной метеостанции столицы, ВДНХ, составила минус 1,3 градуса. На юге столицы, в Бутово, температура понижалась до минус 2 градусов, а в Новой Москве и вовсе было почти минус 4 градуса", - рассказал Леус.
По его словам, в Подмосковье холоднее всего было в Клину, там столбики термометров опустились до минус 5 градусов.
Парадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Синоптик предсказала комфортную погоду в Москве на День Победы
3 мая, 11:49
 
ОбществоМоскваНовая МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусДень ПобедыПогодаЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала