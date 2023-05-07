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В Москве и Подмосковье вторую ночь подряд зафиксировали заморозки
В Москве и Подмосковье вторую ночь подряд зафиксировали заморозки - РИА Новости, 07.05.2023
В Москве и Подмосковье вторую ночь подряд зафиксировали заморозки
Заморозки до минус 5 градусов были в московском регионе минувшей ночью, однако в Москве "морозный" рекорд не состоялся, сообщил в своём Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T09:30
2023-05-07T09:30
2023-05-07T09:30
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новая москва
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михаил леус
день победы
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заморозки до минус 5 градусов были в московском регионе минувшей ночью, однако в Москве "морозный" рекорд не состоялся, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, в Подмосковье холоднее всего было в Клину, там столбики термометров опустились до минус 5 градусов.
https://ria.ru/20230503/pogoda-1869360762.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, новая москва, московская область (подмосковье), михаил леус, день победы, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Новая Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, День Победы, Погода, Центр "Фобос"
В Москве и Подмосковье вторую ночь подряд зафиксировали заморозки
Синоптик Леус: в московском регионе ночью зафиксировали заморозки до минус пяти градусов