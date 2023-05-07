https://ria.ru/20230507/patriarkh-1870254123.html

Патриарх Кирилл передал иконы отправляющимся в зону СВО десантникам

Патриарх Кирилл передал иконы отправляющимся в зону СВО десантникам - РИА Новости, 07.05.2023

Патриарх Кирилл передал иконы отправляющимся в зону СВО десантникам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напутствовал отправляющихся в зону спецоперации десантников иконами после литургии в храме Георгия Победоносца на... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T01:24

2023-05-07T01:24

2023-05-07T01:24

религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напутствовал отправляющихся в зону спецоперации десантников иконами после литургии в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе. "Братья, вы отправляетесь сейчас в то место, где особенно важно быть, чтобы защитить родину. Я хотел бы, чтобы вы именно об этом думали и за это боролись. Речь идет не о решении каких-то местных политических задач, не о каких-то геополитических балансах, а о самом главном: о защите родины. Я хотел бы пожелать вам всем мужества, силы, крепости, мудрости, потому что она тоже нужна при исполнении воинского долга, но самое главное – чтобы вы все вернулись живыми и здоровыми", – сказал патриарх десантникам. Предстоятель Русской православной церкви также совершил молебен перед мощами святого Георгия, после чего передал ковчег для принесения в города России – так начался всероссийский молебен о победе. Накануне ковчег с частицей мощей святого привезли из Троице-Сергиевой лавры в храм великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. Ковчег с частицей мощей святого Георгия принесут в сто городов России – все 89 регионов страны – в период с 6 мая по сентябрь 2023 года, тогда же в этих городах совершат молебны о победе.

https://ria.ru/20230427/ukraina-1868163315.html

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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь