https://ria.ru/20230507/otnosheniya-1870316749.html

МИД Турции назвал условия для нормализации отношений с Сирией

МИД Турции назвал условия для нормализации отношений с Сирией - РИА Новости, 07.05.2023

МИД Турции назвал условия для нормализации отношений с Сирией

Быстрые шаги в нормализации отношений Анкары и Дамаска после планируемой встречи глав МИД по Сирии в Москве возможны только при отсутствии предварительных... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T14:29

2023-05-07T14:29

2023-05-07T14:29

в мире

сирия

турция

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. Быстрые шаги в нормализации отношений Анкары и Дамаска после планируемой встречи глав МИД по Сирии в Москве возможны только при отсутствии предварительных условий и пошагового прогресса по "дорожной карте", заявил в интервью Habertürk глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана по урегулированию ситуации в Сирии и нормализации отношений Анкары и Дамаска запланирована на 10 мая в Москве, сообщил ранее Чавушоглу. "Что вы имеет в виду под словом "быстрый прогресс"? Прогресс в борьбе с РПК, YPG (запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана)? По этой теме встречаются главы Минобороны и разведки. Что касается политического процесса и возвращения сирийцев на родину, это вопросы, которые следует рассматривать в рамках "дорожной карты". Но это зависит от подхода... (властей Сирии - ред.), а если будут предварительные условия, мол, вы отодвиньте свои ВС, то говорить о прогрессе не приходится. Но если мы определим конкретные шаги, которые предпримем в рамках "дорожной карты", то некоторые быстрые шаги возможны", - сказал Чавушоглу. В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Анкара предполагала, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.

https://ria.ru/20230507/siriya-1870313944.html

https://ria.ru/20230503/raisi-1869332849.html

сирия

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в мире, сирия, турция, мевлют чавушоглу