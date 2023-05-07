https://ria.ru/20230507/obstrely-1870251251.html
Украинские войска за текущие сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за текущие сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.05.2023
Украинские войска за текущие сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за текущие сутки 59 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T00:31
2023-05-07T00:31
2023-05-07T00:31
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки 59 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено 303 единицы различных боеприпасов. "За истекшие сутки представительство сообщало о 59 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 34 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметров. На горловском 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметров. На ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 152 миллиметров. На волновахском 6 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметров. Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Яковлевка, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Владимировка", - говорится в размещенном в телеграм-канале заявлении. Согласно сводке, за прошедшие сутки в результате обстрелов погибли два человека в Петровском районе Донецка и четыре человека, в том числе ребенок 2013 года рождения, получили ранения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 62 обстрела.
https://ria.ru/20230506/obstrel-1870222060.html
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870162772.html
донецк
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за текущие сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за текущие сутки 59 раз обстреляли территорию Донбасса