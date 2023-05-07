https://ria.ru/20230507/obstrely-1870251251.html

Украинские войска за текущие сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за текущие сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.05.2023

Украинские войска за текущие сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за текущие сутки 59 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T00:31

2023-05-07T00:31

2023-05-07T00:31

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки 59 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено 303 единицы различных боеприпасов. "За истекшие сутки представительство сообщало о 59 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 34 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметров. На горловском 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметров. На ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 152 миллиметров. На волновахском 6 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметров. Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Яковлевка, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Владимировка", - говорится в размещенном в телеграм-канале заявлении. Согласно сводке, за прошедшие сутки в результате обстрелов погибли два человека в Петровском районе Донецка и четыре человека, в том числе ребенок 2013 года рождения, получили ранения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 62 обстрела.

https://ria.ru/20230506/obstrel-1870222060.html

https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870162772.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия