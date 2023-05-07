https://ria.ru/20230507/nikolaev-1870251417.html
На Украине сообщили о трех взрывах в Николаеве
На Украине сообщили о трех взрывах в Николаеве - РИА Новости, 07.05.2023
На Украине сообщили о трех взрывах в Николаеве
В Николаеве прогремели три взрыва, сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T00:40
2023-05-07T00:40
2023-05-07T00:44
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Николаеве прогремели три взрыва, сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Виталий Ким. Позднее он сообщил о третьем. Во всей Николаевской области действует воздушная тревога.
https://ria.ru/20230505/vsu-1869959172.html
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Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Николаевская область, В мире
На Украине сообщили о трех взрывах в Николаеве
Глава николаевской областной администрации Ким сообщил о трех взрывах в Николаеве