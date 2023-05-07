https://ria.ru/20230507/nikolaev-1870251417.html

На Украине сообщили о трех взрывах в Николаеве

На Украине сообщили о трех взрывах в Николаеве - РИА Новости, 07.05.2023

На Украине сообщили о трех взрывах в Николаеве

В Николаеве прогремели три взрыва, сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T00:40

2023-05-07T00:40

2023-05-07T00:44

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

николаевская область

в мире

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Николаеве прогремели три взрыва, сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Виталий Ким. Позднее он сообщил о третьем. Во всей Николаевской области действует воздушная тревога.

https://ria.ru/20230505/vsu-1869959172.html

николаев (украина)

николаевская область

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