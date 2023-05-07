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СМИ: на Западе считают, что наступление Киева поможет диалогу с Россией - РИА Новости, 07.05.2023
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14:22 07.05.2023 (обновлено: 21:42 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/nastuplenie-1870315655.html
СМИ: на Западе считают, что наступление Киева поможет диалогу с Россией
СМИ: на Западе считают, что наступление Киева поможет диалогу с Россией - РИА Новости, 07.05.2023
СМИ: на Западе считают, что наступление Киева поможет диалогу с Россией
На Западе считают, что возможное контрнаступление ВСУ может подготовить почву для переговоров с Россией к концу года, пишет газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T14:22
2023-05-07T21:42
в мире
россия
украина
киев
денис шмыгаль
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На Западе считают, что возможное контрнаступление ВСУ может подготовить почву для переговоров с Россией к концу года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников. "Запланированное весеннее контрнаступление Украины может подготовить почву для переговоров между Киевом и Москвой к концу года, и Китай может помочь привлечь Россию за стол переговоров", - пишет издание со ссылкой на европейских и американских чиновников. Как отмечает газета, готовность "поощрять" переговоры и искать роль Китая в них представляет собой сдвиг в мышлении Запада, особенно США, которые скептически относились к любому участию Пекина. "Этот подход основан на убеждении, что ни одна из сторон не способна продолжать борьбу бесконечно, и что готовность Пекина играть роль в международных мирных переговорах должна быть проверена", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на чиновников. По данным европейских чиновников, в Совете национальной безопасности США выступают за переговоры РФ и Украины, в то время как в госдепартаменте и ЦРУ настроены более "скептически", желая посмотреть на контрнаступление Киева. Как отмечают чиновники из Франции и Германии, Белый дом попытается содействовать переговорам после ожидаемых успехов украинского контрнаступления. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230506/nastuplenie-1870105331.html
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в мире, россия, украина, киев, денис шмыгаль, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Владимир Путин, Владимир Зеленский
СМИ: на Западе считают, что наступление Киева поможет диалогу с Россией

WSJ: контрнаступление ВСУ может подготовить почву для диалога Москвы и Киева к концу года

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий на БТР
Украинский военнослужащий на БТР - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий на БТР. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На Западе считают, что возможное контрнаступление ВСУ может подготовить почву для переговоров с Россией к концу года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
"Запланированное весеннее контрнаступление Украины может подготовить почву для переговоров между Киевом и Москвой к концу года, и Китай может помочь привлечь Россию за стол переговоров", - пишет издание со ссылкой на европейских и американских чиновников.
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Как отмечает газета, готовность "поощрять" переговоры и искать роль Китая в них представляет собой сдвиг в мышлении Запада, особенно США, которые скептически относились к любому участию Пекина.
"Этот подход основан на убеждении, что ни одна из сторон не способна продолжать борьбу бесконечно, и что готовность Пекина играть роль в международных мирных переговорах должна быть проверена", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на чиновников.
По данным европейских чиновников, в Совете национальной безопасности США выступают за переговоры РФ и Украины, в то время как в госдепартаменте и ЦРУ настроены более "скептически", желая посмотреть на контрнаступление Киева. Как отмечают чиновники из Франции и Германии, Белый дом попытается содействовать переговорам после ожидаемых успехов украинского контрнаступления.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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